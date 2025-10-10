Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh 10/10/2025 13:10

(PLO)- Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030..

Sáng 10-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc cuối.

Đến dự đại hội có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP HCM và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến dự đại hội.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ông Trần Lưu Quang, Bí thư trung ương Đảng, Bí thư thành ủy TP.HCM; Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính; Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng 447 đại biểu chính thức đại diện cho 94.257 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu xem ảnh kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh ra mắt trước đại hội.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định 67 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh; chỉ định Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 20 người.

Danh sách Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BLA

Bộ Chính trị cũng quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại đại hội, Bộ Chính trị cũng công bố quyết định chỉ định bốn Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQVN tỉnh Tây Ninh.