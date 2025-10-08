Hợp nhất sức mạnh, tỉnh Tây Ninh hướng đến tầm cao mới 08/10/2025 18:44

(PLO)- Sau 5 năm nỗ lực vượt khó, Tây Ninh đạt bước tiến mạnh mẽ về kinh tế – xã hội, khẳng định vị thế mới trong vùng Đông Nam Bộ và hướng đến tầm cao mới.

Chiều 8-10, tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh (cơ sở 2, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trù bị.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 8 đến 10-10.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã thông qua quy chế, nội quy làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tây Ninh đã phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Năng động – Đổi mới – Phát triển”, vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021 – 2025 đạt 6,73%/năm; quy mô nền kinh tế đến năm 2025 ước gần 352.000 tỉ đồng, tăng 61,6% so với năm 2020, xếp thứ 10 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 4.776 USD, tăng 56,8% so với đầu nhiệm kỳ.

Sản xuất nông nghiệp với nhiều vùng chuyên canh ứng dụng công nghệ cao và luôn hướng đến tầm cao mới. Ảnh: HUỲNH DU

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ, tăng trưởng 3,64%/năm với nhiều vùng chuyên canh ứng dụng công nghệ cao. Ngành công nghiệp duy trì đà phát triển mạnh, tăng 9,28%/năm, trong đó công nghiệp chế biến – chế tạo chiếm 43% GRDP, trở thành động lực chủ lực.

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen được đầu tư hiện đại, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Các đại biểu xem triển lãm những thành tựu nổi bật kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh trong nhiệm kỳ qua.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ then chốt. Toàn Đảng bộ kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đổi mới công tác dân vận, phát huy dân chủ cơ sở.

Tỉ lệ tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 97%. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Điểm nổi bật của kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần này là tinh thần “Đại hội số”.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, Tây Ninh chú trọng nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, là địa phương có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Hệ thống chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều tiến bộ. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, biên giới ổn định, hợp tác đối ngoại với Campuchia ngày càng mở rộng.

Những kết quả này tạo nền tảng vững chắc để Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030 với mục tiêu trở thành địa phương phát triển năng động, bền vững, là trung tâm kết nối chiến lược vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL, góp phần vào sự vươn mình của cả nước trong kỷ nguyên mới.