Tây Ninh: Không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I 08/10/2025 13:55

(PLO)- Tiểu ban Phục vụ Đại hội thông báo không nhận hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-10.

Ngày 8-10, Tiểu ban Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I vừa ra thông báo về việc không nhận hoa chúc mừng tại Đại hội, nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm, phát huy tối đa nguồn lực phục vụ cho các mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I diễn ra tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh (cơ sở 2, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) từ ngày 8 đến ngày 10-10.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 8 đến 10-10-2025 tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh (cơ sở 2, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh). Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước khởi đầu mới cho Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn phát triển toàn diện và bền vững.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Tiểu ban Phục vụ Đại hội đã thông báo rộng rãi đến Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về chủ trương không nhận hoa chúc mừng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh 1 không nhận hoa chúc mừng.

Việc không nhận hoa được xem là hành động thiết thực nhằm tiết kiệm, tránh lãng phí hướng đến hiệu quả thực chất trong tổ chức đại hội, đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tập trung nguồn lực, đồng hành cùng tỉnh trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I.

Với cách làm này, Tây Ninh đang lan tỏa thông điệp về sự giản dị, tiết kiệm và trách nhiệm công vụ, góp phần tạo hình ảnh một địa phương đoàn kết, năng động, hướng tới phát triển bền vững.