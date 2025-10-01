Tây Ninh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I theo mô hình 'Đại hội số' 01/10/2025 16:24

(PLO)- Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I sẽ diễn ra trong ba ngày với nhiều điểm nhấn về chuyển đổi số, hiện đại, chuyên nghiệp.

Chiều ngày 1-10, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Tây Ninh chủ trì họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì buổi họp báo. Ảnh: HUỲNH DU

Theo Ban tổ chức, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-10-2025 tại Hội trường A, Tỉnh uỷ Tây Ninh - Cơ sở 2 (phường Tân Ninh). Sự kiện quy tụ 448 đại biểu chính thức, đại diện cho 94.257 đảng viên toàn tỉnh.

Ông Võ Thanh Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: HUỲNH DU

Đồng thời, Tây Ninh cũng bầu ra 32 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Để đảm bảo công tác truyền thông, Tiểu ban Phục vụ Đại hội đảng bộ cho biết phòng báo chí sẽ hoạt động từ 6 giờ 30 đến 18 giờ 30 trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện. Các quy định tác nghiệp, cung cấp thông tin và hình ảnh cũng được phổ biến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: HUỲNH DU

Điểm nổi bật của kỳ Đại hội lần này là tinh thần “Đại hội số”. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thông tin thêm: Nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ được đưa vào sử dụng, gồm: Cổng thông tin phục vụ Đại hội, triển lãm 3D bằng công nghệ thực tế ảo, hệ thống quản lý đại biểu bằng RFID, cùng ứng dụng “sổ tay Đại hội” điện tử.

Những giải pháp này thể hiện quyết tâm của Tây Ninh trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng tầm tổ chức Đại hội vừa hiện đại, vừa hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: HD

Ngoài làm rõ thêm các thông tin được đặt ra tại buổi họp báo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương cảm ơn đội ngũ báo chí đã quan tâm tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng này.

​Bà Hương nhấn mạnh: "Kỳ Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh vừa trải qua quá trình hợp nhất, mở ra thời kỳ phát triển mới, toàn diện và bền vững. Đại hội không chỉ là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ rõ những kết quả và hạn chế, mà còn là thời điểm xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030."

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến mới trong công tác xây dựng Đảng và phát triển địa phương.