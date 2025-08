Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị Đảng bộ phường Long An tập trung sáu trọng tâm 05/08/2025 12:21

(PLO)- Ông Lê Công Đỉnh giữ chức Bí thư Đảng bộ phường Long An, tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong hai ngày 4 và 5-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Long An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã khép lại với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ phường Long An lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025–2030. Ảnh: HUỲNH DU

Phường Long An là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế của tỉnh Tây Ninh

Đây là đại hội điểm cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh lựa chọn tổ chức, đánh dấu bước chuyển mình lớn sau khi phường Long An được thành lập trên cơ sở hợp nhất nhiều đơn vị hành chính cũ.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: HUỲNH DU

Với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho hơn 4.400 đảng viên. Đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để tổng kết, đánh giá lại toàn diện thành tựu của giai đoạn 2020–2025 và đề ra phương hướng mới cho nhiệm kỳ tới.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và các báo cáo chính trị cấp tỉnh, phường. Các nội dung tập trung vào mục tiêu xây dựng phường Long An trở thành trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Tây Ninh.

Cùng với đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò tiên phong của địa phương trong chuyển đổi số, phát triển hạ tầng đô thị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phường Long An, trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh, có diện tích 34,9km². Ảnh: HUỲNH DU

Phường Long An sau khi sát nhập từ năm phường, xã có tổng diện 34.9 km vuông, dân số 107.151 người đang sinh sống tại 49 khu phố; phường là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Tây Ninh.

Đảng bộ phường Long An sau khi sát nhập có 101 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc với 4.405 đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, đặc biệt là kiểm tra, giám sát, kỷ luật và kết nạp đảng viên. Phường cũng làm tốt công tác dân vận, đối thoại, giải quyết kiến nghị của người dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Ban chấp hành Đảng bộ Phường Long An ra mắt Đại hội. Ảnh: HUỲNH DU

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Tây Ninh đã công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường Long An gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; ông Lê Công Đỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng bộ phường Long An lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Công Đỉnh, Bí thư Đảng bộ phường Long An, xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025–2030 là phát triển nhanh, bền vững, gắn với cải cách hành chính, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ông Lê Công Đỉnh, Bí thư Đảng bộ phường Long An, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: HUỲNH DU

Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn mới của một phường mới với nhiều tiềm năng bắt đầu hành trình khẳng định vai trò đầu tàu tại tỉnh Tây Ninh.

Lấy người dân làm trung tâm, phát huy lợi thế vị trí trung tâm của tỉnh; đoàn kết thống nhất, đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết tâm, quyết liệt; đi đầu phát triển toàn diện về mọi mặt, đảm bảo phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển chung của tỉnh.

Xây dựng Đảng bộ phường luôn trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa đảm bảo phẩm chất đạo đức vừa chuyên nghiệp, hiện đại.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: HUỲNH DU

Huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế đô thị xứng tầm là một trong những đơn vị đi đầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phát triển kinh tế, đô thị, thương mại đi đôi với phát triển hài hòa văn hóa, xã hội gắn với bảo vệ môi trường bền vững, giữ vững ổn định quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: HUỲNH DU

Đảng bộ phường Long An tập trung sáu trọng tâm trong nhiệm kì mới

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường Long An, đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần vượt khó, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Long An.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị Đảng bộ phường Long An tập trung sáu trọng tâm: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, nêu gương cán bộ; kiện toàn mô hình chính quyền hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phát triển đô thị xanh – thông minh – hiện đại; tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ vững quốc phòng – an ninh, không để phát sinh điểm nóng.