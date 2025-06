Có 254 cán bộ tỉnh Tây Ninh đến trung tâm hành chính mới tại tỉnh Long An làm việc 25/06/2025 17:06

(PLO)- Theo thống kê có 254 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tây Ninh đến trung tâm hành chính mới tại tỉnh Long An làm việc.

Chiều ngày 25-6, UBND tỉnh Long An tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III-2025.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: HD

Tại buổi họp báo, Sở Nội vụ tỉnh Long An, cho biết có 254 cán bộ, công chức từ tỉnh Tây Ninh (cũ) đến làm việc tại trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh mới (đặt tại TP Tân An, Long An); trong đó, có 33 người thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Long An, cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cải tạo, sửa chữa các cơ sở nhà đất để bố trí nơi ở cho các cán bộ, công chức đến từ tỉnh Tây Ninh.

Trong đó, 33 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý dự kiến được bố trí tại khu nhà ở công vụ của tỉnh.

Trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh mới đặt tại TP Tân An (Long An). Ảnh: HD

Các cán bộ, công chức khác dự kiến được bố trí ở tạm thời tại trụ sở cũ của Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Long An), khu nhà tập thể của Trường Chính trị tỉnh Long An...

Các cơ sở nhà đất này hiện đang được các đơn vị cải tạo, sửa chữa, thay đổi công năng nhằm đảm bảo điều kiện vật chất phù hợp để bố trí làm nơi ở cho cán bộ, công chức từ ngày 1-7.

Thời gian tới, tỉnh sẽ rà soát quỹ đất, lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công vụ tập trung nhằm đảm bảo nơi ở ổn định cho cán bộ, công chức ở xa di chuyển đến Trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh (mới) làm việc.

Phóng viên Báo Tiền Phong đặt ý kiến tại buổi họp báo. Ảnh: HD

Ngoài ra, về bố trí phương tiện đi lại cho cán bộ, công chức từ tỉnh Tây Ninh đến Long An, UBND tỉnh Long An giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng phương án bố trí phương tiện đi lại cho cán bộ công chức, thời hạn dự kiến hoàn thành đến ngày 15-8.

Tại buổi họp báo, ý kiến của phóng viên các cơ quan báo chí liên quan đến vấn đề sắp xếp bộ máy chính trị, hợp nhất tỉnh; các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường… cũng được đại diện các sở, ngành, địa phương trả lời trực tiếp hoặc ghi nhận trả lời bằng văn bản.