Dự án đường tỉnh 945 ở An Giang bị chia nhỏ để chỉ định thầu 27/12/2025 15:09

(PLO)- Thanh tra Chính phủ xác định dự án đường tỉnh 945 đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, nhưng UBND tỉnh An Giang đã chia nhỏ để chỉ định thầu.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra một số sai phạm tại dự án nâng cấp đường tỉnh 945, nối từ huyện Châu Phú (tỉnh An Giang cũ) qua khu vực tứ giác Long Xuyên với huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang cũ).

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ xác định UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt dự án khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của HĐND cùng cấp và phê duyệt điều chỉnh dự án khi chưa có ĐTM được phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ xác định dự án đủ đường tỉnh 945 đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, nhưng UBND tỉnh An Giang đã chia nhỏ để chỉ định thầu. Ảnh: CHÂU ANH

Cạnh đó, tỉnh phê duyệt dự án nhưng không có nội dung "quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng được lựa chọn". Mặt khác, dự án là công trình giao thông cấp II, nhưng UBND tỉnh lại phê duyệt là công trình giao thông cấp III, cấp IV.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện dự án đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án. Thế nhưng UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai một phần.

Đồng thời, tỉnh An Giang ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và sáu quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chia thành ba giai đoạn. Từ đó, dẫn đến 9 gói thầu được chỉ định thầu về các công việc có tính chất tương tự, nhưng không được gộp lại thành các gói thầu lớn hơn để tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Đối với chủ đầu tư dự án, Thanh tra phát hiện đơn vị đã phê duyệt giá gói thầu số 08 hơn 617 tỉ đồng có nhiều chi phí "tạm tính" và "ước lượng theo tỉ lệ phần trăm" cho các hạng mục, như: chi phí phụ trợ, đảm bảo giao thông, thuê mặt bằng, bốc xếp vận chuyển cấu kiện đúc sẵn… vi phạm Luật Xây dựng 2014.

Chủ đầu tư cũng đã thanh toán sai tăng gần 4,2 tỉ đồng cho các hạng mục: sơn kẻ đường, đào đất tận dụng, mặt bằng thi công và hộ lan… Ngoài ra, đơn vị cũng đã thanh toán hơn 1,9 tỉ đồng cho hạng mục "Chi phí di chuyển thiết bị và nhân lực" không đúng quy định trong hợp đồng.

Từ các sai phạm được phát hiện, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thu hồi gần 4,2 tỉ đồng đã thanh toán sai tăng. Cạnh đó, rà soát, xử lý việc thanh toán gần 7 tỉ đồng của hợp đồng thí nghiệm đối chứng, kiểm định và việc thanh toán hơn 1,9 tỉ đồng cho hạng mục "Chi phí di chuyển thiết bị và nhân lực".

Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý việc phê duyệt dự toán gói thầu số 31 sai tăng hơn 1,75 tỉ đồng và gói thầu số 32 sai tăng gần 600 triệu đồng.