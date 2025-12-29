Khánh Hòa: Chưa có thường trú, tạm trú vẫn được nhận tiền hỗ trợ lũ 29/12/2025 09:25

(PLO)- Khánh Hòa sẽ hỗ trợ người dân không đăng ký thường trú, tạm trú nhưng có nhà ở và thực tế sinh sống tại địa phương hoặc ở cùng chủ hộ trong đợt mưa lũ.

Ngày 29-12, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng vừa ký văn bản đồng ý hỗ trợ nhóm đối tượng này. Cụ thể, tỉnh hỗ trợ người dân không có đăng ký thường trú, tạm trú nhưng thực tế có nhà ở và sinh sống tại địa phương; người chưa đăng ký cư trú nhưng sinh sống cùng chủ hộ trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đợt mưa lũ vừa qua khiến Khánh Hòa thiệt hại nặng nề cả người và tài sản. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đây là những trường hợp chưa được hỗ trợ và không thuộc diện thuê trọ theo quy định tại Quyết định 2192 ngày 23-11 của UBND tỉnh. Để nhận hỗ trợ, người dân phải có xác nhận của tổ dân phố hoặc trưởng cụm dân cư nơi sinh sống thực tế.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND xã, phường chỉ đạo công an cùng cấp theo dõi, giám sát đảm bảo trung thực, khách quan. Tỉnh yêu cầu tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực trong quá trình chi hỗ trợ.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, đồng thời tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

Đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 11 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản cho tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, mưa lũ từ ngày 16 đến 22-11 khiến 22 người chết, 20 người bị thương. Toàn tỉnh có 115 nhà sập hoàn toàn, 922 nhà hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 5.716,18 tỉ đồng.