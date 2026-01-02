Đồng Tháp: 'Trạm dừng chân nghĩa tình' tiếp sức người dân dịp Tết Dương lịch 02/01/2026 12:52

Dịp Tết Dương lịch 2026, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai mô hình Dân vận khéo “Trạm dừng chân nghĩa tình”, hỗ trợ người dân trên hành trình về quê.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dân quân tự vệ, Công an phường Mỹ Trà và Công an xã Châu Thành phát nước uống, khăn lạnh và thức ăn nhanh miễn phí cho người dân lưu thông qua địa bàn.

Hoạt động được triển khai tại 2 điểm trên Quốc lộ 30 (phường Mỹ Trà) và Quốc lộ 1 (xã Châu Thành). Qua đó, các lực lượng đã phát hơn 17.000 chai nước uống đóng chai, 17.000 khăn lạnh, 2.000 phần bánh, 2.000 hộp sữa và trên 10.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Dịp Tết Dương lịch 2026, "Trạm dừng chân nghĩa tình” Công an tỉnh Đồng Tháp đã chuẩn bị hàng chục nghìn phần nước uống, bánh, sữa, hỗ trợ người dân về quê.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp tặng quà, hỗ trợ người dân về quê đón tết Dương lịch 2026.

“Trạm dừng chân nghĩa tình” là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, kết nối và lan tỏa yêu thương, san sẻ cùng người dân về quê nghỉ Tết.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình” nhằm hỗ trợ, tiếp sức người dân về quê nghỉ Tết an toàn, đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Hoạt động cũng góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Công an Nhân dân và lực lượng Cảnh sát giao thông, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng người dân.