Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm dự Đại hội đại biểu Công an tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp 25/08/2025 18:42

(PLO)- Thứ trưởng Bộ công an Nguyễn Ngọc Lâm dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Công an tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 với nhiều định hướng quan trọng.

Ngày 25-8, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 25-8, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc. Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long hiện có 29 tổ chức đảng trực thuộc với gần 3.200 đảng viên. Chủ đề Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Phương châm được đưa ra là “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Công an tỉnh cần tập trung trong nhiệm kỳ mới.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm khẳng định: Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành, nhiều nhiệm vụ vượt kế hoạch.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm chúc mừng thành tích của Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long; đồng thời nhất trí với mục tiêu, 11 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 4 nhiệm vụ trọng tâm trong Báo cáo chính trị. Ông đề nghị Đảng bộ tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; thực hiện quan điểm “an ninh chủ động”, “giữ vững phòng tuyến an ninh từ xa”. Đồng thời, quan tâm xây dựng Công an cấp xã chính quy, hiện đại; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đủ năng lực ngay từ cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh tỉnh Vĩnh Long lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm tặng tranh Bác Hồ cho Công an tỉnh Vĩnh Long

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo có Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm; lãnh đạo Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cùng Thường trực Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh.

Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp hiện có 28 tổ chức đảng trực thuộc với gần 2.600 đảng viên. Sau khi hợp nhất, Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Chủ đề Đại hội là “Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Phương châm hành động: “Trách nhiệm – Kỷ cương – Đột phá – Hiệu quả”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu, giữ vững an ninh chính trị, kéo giảm tội phạm, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ vào các mặt công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá cao tinh thần, kết quả đạt được; đề nghị tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công an thật sự bản lĩnh, nhân văn, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm nhấn mạnh: Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục đổi mới toàn diện công tác công an theo hướng “Công an đi bước trước”, lấy phòng ngừa làm chính, nâng cao chất lượng nghiệp vụ cơ bản, chủ động mọi tình huống; tập trung kéo giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, môi trường, an ninh mạng. Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, xây dựng Công an cấp xã chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí.