Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM: Ba đột phá, một khát vọng phát triển bền vững 23/08/2025 15:31

(PLO)- Trong nhiệm kỳ 2025 - 2040, Đảng bộ UBND TP.HCM đề ra ba chương trình đột phá để hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Châu Á...

Chiều 23-8, Đảng bộ UBND TP.HCM bước vào phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I. Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng tham dự có Đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; ông Bùi Văn Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM,...

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (bìa phải) tham dự Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Hoàn thành phần lớn chỉ tiêu

Tại Đại hội, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, đã trình bày dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 –2025.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, trình bày dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 –2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy UBND TP.HCM, TP.HCM hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 2,971 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,7% GDP cả nước. Còn GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.

Trong đó, tỉnh Bình Dương tiếp tục khẳng định là trung tâm sản xuất công nghiệp lớn, phát triển và chuyển đổi mạnh mẽ các khu công nghiệp, thu hút đầu tư và triển khai các dự án công nghiệp định hướng công nghệ cao, gắn với phát triển đô thị.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển nhanh và ổn định trên nền tảng bốn trụ cột chính là công nghiệp, logistic-cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, hình thành và phát triển các ngành chủ lực mới về hóa dầu, năng lượng tái tạo, trung tâm dầu khí hóa lỏng và công nghiệp sinh học.

TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, động lực của đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng đầu cả nước.

TP cũng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cải cách các cơ quan hành chính theo hướng giảm biên chế, giảm đầu mối; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức các cấp gắn với xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân; thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương chủ động và linh hoạt trong quản lý…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Đảng bộ UBND TP.HCM nhận định tuy TP.HCM tuy là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước nhưng không gian phát triển bị bó hẹp, quá tải hạ tầng, áp lực dân số lớn, ô nhiễm môi trường, ngập úng, ùn tắc giao thông. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (Par-Index), hài lòng của người dân (SIPAS) còn thấp.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chính

Cũng tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, đã trình bày phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, hệ thống chỉ tiêu, chương trình đột phá, công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Về nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, TP.HCM sẽ phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện, thực chất, hiệu quả; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia các nấc thang cao của chuỗi giá trị toàn cầu.

Tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng TP phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Ông Mai Ngọc Phước, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, tham dự Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Đảng bộ UBND TP.HCM tiếp tục lãnh đạo việc tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND, hệ thống các cơ quan chuyên môn của TP và 168 xã, phường, đặc khu.

Nâng cao hiệu quả phân cấp, ủy quyền sau sáp nhập; xây dựng bộ máy hành chính số đồng bộ, liên thông; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời, thực hiện cơ chế, chính sách ưu tiên tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong lĩnh vực công; quyết liệt chỉ đạo công tác cải cách hành chính và chế độ công vụ, chuyển từ tư duy quản lý kiểm soát sang phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp là động lực phát triển của TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

Tập trung xây dựng các Trung tâm Phục vụ hành chính công, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; Phấn đấu hoàn thành xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử TP trước năm 2030.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ UBND TP.HCM nhấn mạnh việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm.

Đề ra ba chương trình đột phá

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM đề ra ba chương trình đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân và phát triển văn hóa - thể thao.

Các đại biểu dự Đại hội cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP.HCM sẽ ban hành chính sách thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu lớn, phát triển đột phá các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn - vi mạch, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, không gian, sinh học - dược phẩm cao cấp, sản xuất thông minh, vật liệu mới, năng lượng sạch.

Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm phủ sóng 5G tại các khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp, nhà ga, cảng biển, sân bay quốc tế…

Đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Về phát triển kinh tế tư nhân, TP tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi; tháo gỡ các rào cản về đất đai, tín dụng, quy hoạch, thủ tục nhằm huy động hiệu quả nguồn lực xã hội; hỗ trợ phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực, đủ năng lực tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu…

Về phát triển văn hóa - thể thao, tập trung hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ TP đến cơ sở, trong đó, có các công trình lớn mang tính biểu tượng như Trung tâm Nghệ thuật truyền thống, Nhà hát TP, Khu Liên hợp thể thao quốc tế Rạch Chiếc, các công viên phức hợp đa chức năng, công viên chuyên đề…