Ngày mai, 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM 22/08/2025 17:16

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra vào ngày mai (23-8) với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho 52.606 đảng viên đang sinh hoạt tại 153 tổ chức cơ sở Đảng.

Chiều 22-8, Đảng ủy UBND TP.HCM có thông cáo báo chí về Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra vào ngày mai (23-8) với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 52.606 đảng viên đang sinh hoạt tại 153 tổ chức cơ sở Đảng.

Phiên trù bị diễn ra vào buổi sáng, phiên chính thức diễn ra vào buổi chiều.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM có 52 người, Ban Thường vụ Đảng ủy có 13 người, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 11 người và Thường trực Đảng ủy có 6 người.

Tăng trưởng 10-11%

Chủ đề Đại hội là Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển TP.HCM và đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Mục tiêu Đại hội: Xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng;

Thực hiện thành công bốn trụ cột về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật và kinh tế tư nhân; xây dựng TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Châu Á, trở thành một đầu mối lớn về giao thông và logistics, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.

TP.HCM hướng đến trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Châu Á. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM đề ra 28 chỉ tiêu. Trong đó lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có 19 chỉ tiêu; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận có 9 chỉ tiêu.

Đáng chú ý: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 35 - 40% GRDP; đến năm 2030, 100% người dân TP được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm; đến cuối năm 2030, số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn; đến cuối năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn TP (20.000 căn)…

Phát triển tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM đề ra ba chương trình đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân và phát triển văn hóa - thể thao.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP.HCM sẽ ban hành chính sách thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu lớn, phát triển đột phá các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn - vi mạch, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, không gian, sinh học - dược phẩm cao cấp, sản xuất thông minh, vật liệu mới, năng lượng sạch. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm phủ sóng 5G tại các khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp, nhà ga, cảng biển, sân bay quốc tế…

Về phát triển kinh tế tư nhân, TP tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi; tháo gỡ các rào cản về đất đai, tín dụng, quy hoạch, thủ tục nhằm huy động hiệu quả nguồn lực xã hội; hỗ trợ phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực, đủ năng lực tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu…

Về phát triển văn hóa - thể thao, tập trung hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ TP đến cơ sở, trong đó, có các công trình lớn mang tính biểu tượng như Trung tâm Nghệ thuật truyền thống, Nhà hát TP , Khu Liên hợp thể thao quốc tế Rạch Chiếc, các công viên phức hợp đa chức năng, công viên chuyên đề…