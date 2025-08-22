Ông Nguyễn Toàn Thắng làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM

Chiều 22-8, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.
Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh, Phó Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Dương Trọng Hiếu, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền…
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM trước khi sáp nhập), giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.
Cũng tại buổi lễ, UBND TP.HCM cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Minh Trí, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM.
Các Phó Trưởng ban gồm ông Lê Văn Thinh, ông Võ Thanh Phong, ông Nguyễn Trung Tín, ông Phạm Thanh Trực, ông Trần Việt Hà, bà Nguyễn Võ Minh Thư, ông Lê Viết Phúc, ông Trương Văn Phong, ông Nguyễn Bá Khải và bà Lê Thị Kim Châu.
Ông Nguyễn Toàn Thắng sinh năm 1977, quê ở TP.HCM, trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.
Tháng 12-2015, ông Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, sau đó tháng 5-2025, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.
Ông Nguyễn Toàn Thắng trải qua các chức vụ Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12, TP.HCM.