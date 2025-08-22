Ông Nguyễn Toàn Thắng làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM 22/08/2025 16:21

(PLO)- Ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM trước khi sáp nhập), giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Chiều 22-8, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh, Phó Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Dương Trọng Hiếu, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền…

Ông Nguyễn Toàn Thắng làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Ảnh: Web UBND TP.HCM

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM trước khi sáp nhập), giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Ông Bùi Minh Trí, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: Web UBND TP.HCM

Cũng tại buổi lễ, UBND TP.HCM cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Minh Trí, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng hoa, chúc mừng các nhân sự vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Web UBND TP.HCM

Các Phó Trưởng ban gồm ông Lê Văn Thinh, ông Võ Thanh Phong, ông Nguyễn Trung Tín, ông Phạm Thanh Trực, ông Trần Việt Hà, bà Nguyễn Võ Minh Thư, ông Lê Viết Phúc, ông Trương Văn Phong, ông Nguyễn Bá Khải và bà Lê Thị Kim Châu.