Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá

(PLO)- Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá, sự phát triển của TP không chỉ vì 14 triệu dân mà còn vì sự hưng thịnh của cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

“Sứ mệnh TP.HCM là phải tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa cho cả nước” - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 13-8.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cùng lãnh đạo Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chủ trì hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thống nhất với các quan điểm đóng góp của chuyên gia về chủ đề Đại hội. Trong đó, cần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh và tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy.

Đồng thời, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới; đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân thành động lực cho phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tầm nhìn mới của TP là siêu đô thị tầm cỡ quốc tế. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về sứ mệnh, tầm nhìn mới của TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TP là siêu đô thị mang tầm cỡ quốc tế, top 100 TP đáng sống nhất thế giới. Thời gian tới, TP.HCM sẽ làm lại quy hoạch với tư duy “1 không gian – 3 khu vực – 1 đặc khu”.

“Quan điểm của việc quy hoạch không phải cộng quy hoạch của ba khu vực mà trên tinh thần tối ưu hóa, chia sẻ lợi thế và phối hợp lợi thế so sánh của từng vùng” – Chủ tịch TP.HCM nêu.

Ông cũng cho rằng cần tận dụng lợi thế “3 hành lang – 5 trụ cột”. Trong đó, “3 hành lang” gồm hành lang Bắc – Nam, lấy sông Sài Gòn làm trục chính, nối từ Tây Ninh xuống Bình Dương, TP.HCM; hành lang phía Đông, nối từ Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Châu xuống Vũng Tàu, Cần Giờ; hành lang Đông - Tây, nối từ Đồng Nai xuyên qua Tây Ninh (Long An cũ).

“5 trụ cột” trên tinh thần phát huy lợi thế của ba vùng, gồm công nghiệp, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế và khoa học công nghệ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các chuyên gia khi kết thúc hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Liên quan đến bảy đột phá chiến lược, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị tổ biên tập cần vạch những nội dung trọng tâm, trọng điểm của từng đột phá. Chẳng hạn, về hạ tầng, TP.HCM có đường sắt đô thị nhưng cần được quy hoạch lại, nối với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Được cho biết ngoài đường sắt cho hành khách thì TP cần có đường sắt hàng hóa, nối từ Bàu Bàng, qua Đồng Nai đi xuống cảng Cái Mép – Thị Vải.

“Hiện TP.HCM đã giao Becamex đăng ký để làm, làm sao kết nối các khu công nghiệp để đỡ quá tải hạ tầng đường bộ, giảm chi phí tối đa cho logistic” – ông thông tin và cho biết tuyến đường sắt này đã được đăng ký, TP quyết định làm và Becamex sẽ nghiên cứu đầu tư, giúp hành lang công nghiệp đi từ nơi sản xuất đến nơi xuất khẩu, ra thế giới.

Ngoài ra, hệ thống đường bộ như Vành đai 2, 3, 4, đường xuyên tâm kết nối Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã có hệ thống quy hoạch bài bản.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tinh thần dấn thân vì lợi ích chung, cùng với những đóng góp quý báu thì dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP sẽ được hoàn thiện một cách tốt nhất.

Qua đó, trở thành kim chỉ nam, dẫn lối cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng TP phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và nghĩa tình, vươn tầm khu vực và thế giới.