Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp chỉ đạo Công an tỉnh 6 nhiệm vụ trọng tâm 18/08/2025 17:19

Ngày 18-8, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

Đến dự có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp; ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì buổi họp mặt.

Các đại biểu tham dự họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025)

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và Công an tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Công an tỉnh Đồng Tháp đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, nổi bật như hai Huân chương Hồ Chí Minh; 20 tập thể, 18 cá nhân được phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

Theo Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, qua 20 năm triển khai Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào tại Đồng Tháp đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện phương châm “Trách nhiệm, Kỷ cương, Đột phá – Hiệu quả”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy, quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp phát biểu tại buổi họp mặt.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận, đánh giá cao vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; đồng thời cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân toàn tỉnh.

Trước bối cảnh tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó dự báo, ông Lê Quốc Phong đề nghị Công an tỉnh tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, xây dựng lực lượng Công an Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu mới.

Hai là, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, nhất là trên địa bàn chiến lược như biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, phân tích, dự báo, xây dựng phương án ứng phó trong mọi tình huống.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao bằng khen tặng các đồng chí trong Ban giám đốc, nguyên Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Ba là, tăng tốc chuyển đổi số trong Công an tỉnh, gắn với Đề án 06/CP của Chính phủ; ứng dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt vào quản lý dân cư, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh mạng; đào tạo đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, đặc biệt là cán bộ trẻ.

Bốn là, củng cố, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới hình thức “Ngày hội toàn dân” phù hợp đặc thù từng địa bàn, dân tộc, tôn giáo; lấy dân làm trung tâm, là “hậu phương an ninh” vững chắc; tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể.

Năm là, làm tốt công tác dân vận, đối ngoại nhân dân; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an “gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân phục vụ”; phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng, Hải quan trên tuyến biên giới để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển.

Sáu là, quan tâm công tác hậu phương Công an; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt chính sách với thương binh, liệt sĩ, gia đình có công; kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an, đặc biệt là các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời gửi lời cảm ơn nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã luôn là hậu phương vững chắc cho lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.