Công an tỉnh Đồng Tháp điều động, bố trí hơn 600 cán bộ chiến sĩ 28/02/2025 20:52

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp công bố quyết định giải thể Công an cấp huyện; điều động, bố trí hơn 600 cán bộ chiến sĩ, theo mô hình tổ chức mới.

Ngày 28-2, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về mô hình tổ chức mới, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Trí Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Việc kiện toàn mô hình tổ chức mới theo Đề án 25 của Đảng ủy Công an Trung ương là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an địa phương, trong đó có Đồng Tháp.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định điều động, bố trí cho các cán bộ. Ảnh: CA

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã trao quyết định điều động, bố trí hơn 600 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 67 lãnh đạo cấp phòng, huyện.

Đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai quyết định điều động, đảm bảo bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay lập tức. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tổ chức cán bộ để triển khai chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị lãnh đạo Công an cấp huyện được điều động về các phòng nghiệp vụ phải nhanh chóng tiếp cận công việc, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và Nhân dân.