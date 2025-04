Sôi động triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Long An 26/04/2025 18:23

(PLO)- Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội và sản phẩm OCOP tỉnh Long An chào mừng ngày giải phóng thu hút đông đảo doanh nghiệp và người dân tham dự.

Chiều tối 26-4, tại Công viên thành phố Tân An, tỉnh Long An tưng bừng khai mạc Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thương mại, ẩm thực và sản phẩm OCOP năm 2025.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An cho biết, hội chợ nhằm giới thiệu những thành tựu phát triển nổi bật của địa phương trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; đồng thời quảng bá hình ảnh Long An – vùng đất cầu nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ.

Các đại biểu tham quan triễn lãm ảnh 50 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Long An. Ảnh: HD

Ban tổ chức mong muốn thông qua hội chợ, các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, quảng bá sản phẩm OCOP và các đặc sản địa phương đến đông đảo du khách và nhân dân.

Hội chợ còn là dịp để người dân và du khách thưởng thức không gian ẩm thực truyền thống, khám phá các sản phẩm tiêu biểu của Long An, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong suốt 50 năm qua.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: HUỲNH DU

Hội chợ diễn ra từ ngày 26-4 đến 04-5-2025, hội chợ triển lãm quy tụ nhiều gian hàng phong phú, đa dạng, phản ánh đậm nét sự giao thoa văn hóa, ẩm thực truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, giao lưu, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, học hỏi kinh nghiệm và hợp tác phát triển.

Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thương mại, ẩm thực và sản phẩm OCOP tỉnh Long An năm 2025, đánh dấu một sự kiện đầy ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 50 năm lịch sử vẻ vang của quê hương.