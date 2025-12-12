Phú Thọ sau hợp nhất: Bước chuyển lớn từ nghị trường 12/12/2025 14:32

(PLO)- Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX không chỉ là đợt làm việc thường lệ cuối năm. Đây là thời điểm nhìn lại một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập và định hình tầm nhìn cho giai đoạn phát triển mới.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: năm đầu tiên Phú Thọ thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập theo nghị quyết của Quốc hội. Đây là bước ngoặt tác động trực tiếp đến cơ cấu quản trị và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của giai đoạn này. Ông khẳng định chính quyền phải đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn để theo kịp quy mô và tầm vóc mới.

Năm 2025 khép lại với bức tranh kinh tế nhiều điểm sáng. Tăng trưởng GRDP đạt 10,52% - mức cao trong bối cảnh bộ máy hậu sáp nhập đang hoàn thiện. GRDP bình quân đầu người tăng 14,37% so với năm 2024, đạt 111,4 triệu đồng. Tỉnh duy trì đà giải ngân đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu; công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch đều tăng trưởng đồng đều.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp. Ảnh: phutho.gov.vn

Tỉnh cũng thể hiện sự quyết liệt trong xử lý các dự án tồn đọng, siết chặt quản lý tài nguyên - môi trường và thúc đẩy chuyển đổi số. Hiện 100% dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Những kết quả này cho thấy bộ máy hai cấp bước đầu hoạt động ổn định dù khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần.

Về xã hội, tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát. Đây là chỉ tiêu mang tính nhân văn, tác động trực tiếp đến chất lượng sống người dân. An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Điểm nhấn lớn nhất của kỳ họp là việc thông qua 25 nghị quyết sau 2,5 ngày thảo luận. Khối lượng công việc lớn thể hiện yêu cầu cấp bách trong hoàn thiện cơ chế chính sách sau hợp nhất. Các nghị quyết bao trùm từ điều hành ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, đất đai, đến an sinh xã hội.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thẳng thắn nhìn nhận những thách thức: tăng trưởng chưa thật bền vững, hạ tầng giao thông còn bất cập. Việc vận hành chính quyền hai cấp ở cơ sở, quản lý đất đai - khoáng sản và ô nhiễm môi trường còn nhiều vấn đề. Ông Đông nhận định đây là những điểm nghẽn nếu không giải quyết sớm sẽ cản trở đà phát triển.

Để khắc phục, UBND tỉnh nêu rõ 6 nhóm nội dung trọng tâm: hoàn thành Quy hoạch tỉnh và quy hoạch cơ sở; xử lý tài sản công dôi dư; hỗ trợ doanh nghiệp; siết quản lý tài nguyên - môi trường; hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp; bảo đảm an ninh - trật tự trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Năm 2026 được xem là năm bản lề: năm đầu tiên của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu làm rõ những kết quả đạt được và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ảnh: CTTĐT tỉnh Phú Thọ

Kỳ họp xác định mục tiêu năm 2026: tăng trưởng 11%; thu ngân sách trên 58.000 tỉ đồng; giải ngân 100% vốn đầu tư công; giảm nghèo bền vững. Tỉnh tiếp tục mở rộng hạ tầng và thu hút đầu tư FDI, DDI. Những mục tiêu này phản ánh kỳ vọng vào quy mô kinh tế ngày càng lớn mạnh sau hợp nhất.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh yêu cầu then chốt: triển khai nghị quyết phải “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”. Điều này đặc biệt quan trọng khi bộ máy hai cấp cần vận hành tinh gọn, minh bạch.

Công tác giám sát của HĐND, sự vào cuộc của MTTQ và cơ quan truyền thông được đặt ở vị trí trung tâm. Mục tiêu là bảo đảm các nghị quyết không chỉ nằm “trên giấy” mà thực sự đi vào cuộc sống.

Với tinh thần đổi mới, Kỳ họp thứ Hai cho thấy chuyển động mạnh mẽ của Phú Thọ. Cử tri kỳ vọng bộ máy hai cấp sau hợp nhất sẽ vận hành linh hoạt, giải quyết nhanh nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tầm nhìn “Phú Thọ mới” sẽ chỉ thành hiện thực khi nghị quyết biến thành hành động; hạ tầng được đầu tư đồng bộ; môi trường đầu tư thông thoáng. Đồng thời, tài nguyên phải được quản lý minh bạch và văn hóa - xã hội được chăm lo toàn diện.