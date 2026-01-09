Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Năm 2026 là năm của hành động 09/01/2026 21:35

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định năm 2026 là năm của hành động và kết quả thực chất, không phải năm tiếp tục bàn bạc xem làm gì.

Chiều 9-1, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Giữ vững ổn định, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đánh giá năm 2025 là một năm đặc biệt, khi Hải Phòng vừa phải hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, vừa thực hiện hợp nhất địa phương, sắp xếp bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời ổn định tư tưởng cán bộ và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, điều đáng ghi nhận là Hải Phòng đã giữ vững được sự ổn định tổng thể của hệ thống chính trị; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được củng cố; hoạt động của chính quyền không bị gián đoạn mà hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương hành chính tiếp tục được nâng cao; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân được củng cố vững chắc. Đây được xem là “điểm tựa” quan trọng cho phát triển TP trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐT

Về kinh tế – xã hội, Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, là địa phương đầu tiên trong cả nước duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP hai con số; quy mô kinh tế giữ vững vị trí thứ 3 cả nước. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực; nhiều dự án động lực được khởi công, khánh thành và đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, năm 2025, TP đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa lâu dài, tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ 2025–2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo, từ hoàn thiện cơ chế, quy hoạch, không gian phát triển đến triển khai các dự án động lực và chương trình hành động trọng tâm.

Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số nhiệm vụ, dự án chậm tiến độ; phối hợp chưa đồng đều; lề lối làm việc ở một số nơi chưa theo kịp yêu cầu mới, còn nặng về thủ tục, hội họp; chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, nhất là ở cấp cơ sở. Ông đề nghị các đơn vị kịp thời chấn chỉnh để không ảnh hưởng đến đà phát triển chung của TP.

Rõ người, rõ việc, lấy kết quả làm thước đo

Năm 2026, Hải Phòng đặt ra chủ đề năm là “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá”, phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số năm thứ 12 liên tiếp.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Năm 2026 là năm của hành động và kết quả thực chất. Các nghị quyết, chương trình hành động đã xác định rất rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thời hạn; vấn đề then chốt không nằm ở chủ trương mà ở tổ chức thực hiện, ở trách nhiệm cá nhân và kết quả cuối cùng.

Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025. Ảnh: NS

Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, phải chuyển mạnh từ tư duy “lập kế hoạch” sang tư duy thực thi nhiệm vụ; cải tiến mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; giảm trung gian, tăng kiểm tra thực địa; lấy kết quả công việc làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ.

Từ thực tiễn 11 năm tăng trưởng hai con số, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh 5 vấn đề cốt lõi: Giữ vững đoàn kết, thống nhất trên nền tảng tập trung dân chủ và kỷ luật tổ chức; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy bản lĩnh tiên phong, tư duy đổi mới, sáng tạo; kiên định các định hướng chiến lược phát triển dài hạn; quản trị bằng sản phẩm, không quản trị bằng quy trình.

Đáng chú ý, Thành ủy đã thống nhất chủ trương đánh giá cán bộ theo tiêu chí, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ định kỳ hàng quý; xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương. Việc đánh giá, bố trí cán bộ được khẳng định thực hiện công tâm, công khai, công bằng, lấy kết quả công việc làm thước đo, không phân biệt nguồn cán bộ trước hay sau hợp nhất.

Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải có kết quả”, nếu toàn hệ thống thống nhất nhận thức, quyết liệt hành động, giữ vững kỷ cương tổ chức thực hiện, năm 2026 sẽ tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong phát triển kinh tế – xã hội của TP.