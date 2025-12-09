Phú Thọ khai mạc lớp đào tạo nghệ sĩ trình diễn hát Xoan năm 2025 09/12/2025 15:45

(PLO)- Lớp đào tạo nghệ sĩ hát Xoan năm 2025 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ khai mạc, quy tụ 45 học viên nhằm nâng cao kỹ năng và gìn giữ di sản.

Ngày 8-12, tại rạp chiếu phim Hòa Phong, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng nghệ sĩ có trình độ kỹ năng trình diễn hát Xoan.

Hoạt động nhằm thực hiện văn bản 858/UBND-KGVX về nhiệm vụ gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hát Xoan năm 2025.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Cao Thị Thu Hà phát biểu khai mạc lớp đào tạo. Ảnh: CTV

Lớp học có 45 học viên là cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên từ Nhà hát Lạc Hồng, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Thư viện tỉnh. Lớp học còn có sự tham gia của các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú của các phường Xoan gốc.

Chương trình bồi dưỡng được xây dựng toàn diện, gồm kiến thức về lịch sử và giá trị văn hóa của Hát Xoan; kỹ năng hát, múa, gõ trống. Các học viên sẽ thực hành các bài Xoan cổ thuộc ba chặng: Hát thờ, Hát quả cách và Hát hội.

Ngoài ra, học viên cũng được hướng dẫn phương pháp kết hợp truyền thống với yêu cầu quảng bá hiện đại, xây dựng sản phẩm nghệ thuật phục vụ du lịch, lễ hội.

Toàn cảnh buổi khai mạc. Ảnh: CTV

Trong hơn 10 năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã duy trì các lớp truyền dạy nhằm bảo tồn di sản phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh.

Khóa học lần này góp phần nâng cao kỹ năng, tạo lực lượng nòng cốt trong hoạt động biểu diễn và quảng bá Hát Xoan tại các di tích, lễ hội trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là dịp để nghệ nhân và học viên trao đổi kinh nghiệm, gắn kết thế hệ trẻ với di sản.

Lớp học dự kiến diễn ra từ ngày 8-12 đến 13-12. Kết thúc lớp học, học viên sẽ báo cáo kết quả thông qua trình diễn các tiết mục Hát Xoan và được cấp giấy chứng nhận.