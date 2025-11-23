Du lịch Phú Thọ: Từ điểm đến lễ hội đến thương hiệu kinh tế xanh 23/11/2025 10:59

(PLO)- Du lịch Phú Thọ chuyển mình từ điểm đến lễ hội thành hệ sinh thái văn hóa - tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng xanh, hướng tới thương hiệu điểm đến giàu bản sắc miền Bắc.

Từ điểm đến mang tính lễ hội truyền thống, Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh, kết hợp sinh thái và nghỉ dưỡng. Sự thay đổi trong tư duy phát triển và chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho ngành “kinh tế xanh” của vùng đất Tổ.

Giỗ Tổ Hùng Vương là lễ hội quan trọng và ý nghĩa nhất trong năm. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Hồi phục ấn tượng sau đại dịch

Cuối tháng 10-2025, gia đình anh Thanh ở Hà Nội đi du lịch 3 ngày 2 đêm tại Phú Thọ. Lịch trình gồm thăm Đền Hùng, đền Mẫu Âu Cơ, Bảo tàng Hùng Vương, trải nghiệm tắm khoáng Thanh Thủy, đi Đảo Ngọc Xanh và thăm người thân. Anh Thanh cho biết Phú Thọ có nhiều điểm đến hấp dẫn, nếu khai thác tốt sẽ còn phát triển mạnh về kinh tế xanh.

Gia đình anh nằm trong khoảng 14,5 triệu lượt khách đến Phú Thọ trong năm 2025 - thời điểm ngành du lịch địa phương hồi phục mạnh sau đại dịch Covid-19. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, giai đoạn 2021-2025, du lịch tỉnh phục hồi rõ rệt, đặc biệt sau khi hợp nhất đơn vị hành chính ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc, tạo lợi thế để Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch lớn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho biết, năm 2025 Phú Thọ đón 14,5 triệu lượt khách, trong đó 4,5 triệu lưu trú, tổng thu 14.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%. Tỉnh hiện có hai khu du lịch quốc gia (Đền Hùng, Tam Đảo), một khu du lịch cấp tỉnh và 15 điểm du lịch cấp tỉnh. Phú Thọ có 94 doanh nghiệp lữ hành, gồm 15 đơn vị quốc tế và 79 đơn vị nội địa.

Người dân chụp ảnh tại Bảo tàng Hùng Vương. Ảnh: PV

Những năm qua, tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tại các khu - điểm du lịch, phát huy hệ thống di tích, di sản văn hóa đặc trưng như Đền Hùng, Tây Thiên, đền Mẫu Âu Cơ, quần thể Chùa Tiên, đình Hùng Lô, miếu Lãi Lèn…

Hiện toàn tỉnh có 1.520 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 buồng phòng, gồm 182 khách sạn 4-5 sao. Nhiều doanh nghiệp đầu tư dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực, tour trải nghiệm, đưa Phú Thọ từ điểm dừng lễ hội thành điểm đến lưu trú giá trị cao.

Cùng với hạ tầng, Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá hình ảnh trên các nền tảng số. Các kênh về Du lịch Phú Thọ, Hát Xoan Phú Thọ... có khoảng 100.000 lượt theo dõi; Youtube “Đất Tổ” và TikTok Du lịch Phú Thọ thu hút hàng triệu lượt xem. Cổng Myphutho.vn đạt hơn 3,3 triệu lượt truy cập, dulichphutho.gov.vn hơn 10 triệu lượt. Nhờ vậy, trong 9 tháng năm 2025, tỉnh đạt khoảng 12.320 tỷ đồng doanh thu du lịch.

Thay đổi trong cách làm

Phía sau tăng trưởng là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy du lịch. Nếu trước đây Phú Thọ chủ yếu được biết đến qua Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, thì nay hệ sinh thái du lịch được mở rộng sang trải nghiệm, nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa - tâm linh gắn với bản sắc “cội nguồn dân tộc”.

Theo bà Vũ Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, du lịch văn hóa là sản phẩm đặc trưng của Phú Thọ, xây dựng trên giá trị các lễ hội truyền thống như Đền Hùng, đền Mẫu Âu Cơ, Tây Thiên, lễ hội cồng chiêng Mường. Ngành du lịch khai thác giá trị riêng của từng lễ hội, tổ chức hoạt động kéo dài thời gian diễn ra, phát triển sản phẩm trải nghiệm tại các điểm sinh thái, làng nghề, OCOP, thể thao. Các sản phẩm như Tour đêm Đền Hùng - Trở về cội nguồn linh thiêng Đất Tổ, chương trình hát Xoan làng cổ thu hút đông đảo du khách.

Tại các sự kiện lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Cồng chiêng Mường, Lễ hội Chùa Tiên hay Tuần Văn hóa - Du lịch Hồ Hòa Bình, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức kết nối với hệ thống nghỉ dưỡng Thanh Thủy, Hòa Bình, Tam Đảo… tạo chuỗi trải nghiệm đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú.

Du lịch Phú Thọ không chỉ ở các điểm đến văn hóa lịch sử mà còn khai thác vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng. Ảnh: Đỗ Thành

Một điểm đột phá khác là đầu tư hạ tầng và liên kết vùng. Nhiều dự án trọng điểm được hoàn thành như cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Phú Thọ - Tuyên Quang; tuyến Đền Hùng - Đầm Ao Châu - đền Mẫu Âu Cơ; tuyến đồi chè Long Cốc - Xuân Sơn. Hạ tầng tại các trung tâm du lịch như Đền Hùng, Thanh Thủy, Xuân Sơn, Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải, hồ Hòa Bình được nâng cấp, tạo điều kiện kết nối tour tuyến liên vùng.

Ngành du lịch cũng tổ chức và đăng cai nhiều sự kiện lớn như Giải bóng đá U23 châu Á, các giải bơi chải truyền thống, marathon, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup, Giải Marathon Quốc tế. Các sự kiện này vừa nâng cao đời sống tinh thần, vừa thúc đẩy truyền thông, khẳng định Phú Thọ là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc.

Không gian du lịch mới đã mang đến nhiều sản phẩm nổi bật như hát Xoan làng cổ, khoáng nóng Thanh Thủy - Kim Bôi, trekking Xuân Sơn - Tam Đảo, nghỉ dưỡng Tam Đảo, du lịch cộng đồng Mai Châu, sinh thái hồ Hòa Bình, golf Tam Đảo - Đại Lải. Nhờ vậy cơ cấu khách chuyển dịch từ tham quan ngắn ngày sang trải nghiệm chuyên biệt.

Du lịch Phú Thọ hiện không chỉ giữ hồn lễ hội mà còn khai thác thiên nhiên và di sản để phát triển kinh tế xanh bền vững. Với hướng đi mới và tầm nhìn dài hạn, tỉnh đang khẳng định thương hiệu “cội nguồn dân tộc - điểm đến xanh” trên bản đồ du lịch miền Bắc.