Phú Thọ: Khởi tố vụ án liên quan công trình cầu Sông Lô 06/11/2025 17:23

(PLO)- Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại công trình cầu Sông Lô.

Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình Cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng.

Cầu sông Lô. Ảnh: PV

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng hư hỏng nghiêm trọng tại công trình cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ có liên quan.

Kết quả bước đầu xác định có dấu hiệu vi phạm trong quá trình xây dựng, thi công công trình trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2015.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan, đảm bảo việc xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.