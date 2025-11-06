Con rể lái ô tô đâm bố vợ cũ tử vong ở Phú Thọ 06/11/2025 09:40

(PLO)- Vụ việc con rể điều khiển ô tô đâm bố vợ cũ khiến nạn nhân tử vong xảy ra tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 6-11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố Đoàn Văn Đại, 35 tuổi, ngụ xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình để điều tra hành vi giết người.

Khoảng 15 giờ 15 ngày 5-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo từ Công an phường Thanh Miếu về việc ông LQM, 62 tuổi, ngụ khu 5 phường Thanh Miếu, bị xe ô tô tải đâm và chèn qua người tử vong.

Nghi phạm Đoàn Văn Đại. Ảnh: CA

Sau khi xảy ra sự việc, người lái xe điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Lãnh đạo Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm, truy xét đối tượng. Quá trình điều tra nhanh xác định người điều khiển xe ô tô BKS 20L-8641 là Đoàn Văn Đại, con rể cũ của nạn nhân.

Đến khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, Đoàn Văn Đại đến Công an phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CA

Bước đầu, Đại khai do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ nên đã điều khiển xe ô tô đâm ông Mão rồi bỏ trốn theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đi hết cao tốc, đối tượng nhận thấy không thể trốn thoát nên đến cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Đại về tội giết người. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.