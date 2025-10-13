Xảy ra án mạng từ mâu thuẫn 'nẹt pô vào mặt' 13/10/2025 10:07

(PLO)- Mâu thuẫn xuất phát từ việc "nẹt pô vào mặt" khiến hai nhóm thanh niên ở xã Tân Vĩnh Lộc đánh nhau khiến một người tử vong.

Ngày 13-10, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ vụ giết người xảy ra tại địa chỉ 5H30 An Hạ (ấp 78, xã Tân Vĩnh Lộc).

Theo điều tra, tối 4-10, nhóm thanh niên gồm VHA (20 tuổi, ngụ xã Bình Lợi, TP.HCM) cùng Trọng, Phát, Nhựt, Thuận, Bắc, Kha và NTG (16 tuổi, ngụ xã Bình Lợi, TP.HCM) đến nhậu tại quán trên đường An Hạ, ấp 78, xã Tân Vĩnh Lộc.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng mời làm việc, xử lý những người liên quan. Ảnh: CA

Đến khoảng 22 giờ, khi nhóm tính tiền ra về thì G lấy xe máy của bạn nổ máy và nẹt pô.

Kha cho rằng G “nẹt pô vào mặt” nên rủ Thuận cùng quay lại nói chuyện. Nhóm A sau đó gọi thêm tám thanh niên khác rồi kéo quay lại quán, lao vào đánh G cùng hai người bạn là Xuân và Tường.

Bị tấn công, nhóm của G nhảy xuống sông An Hạ chạy trốn, nhưng nhóm A tiếp tục lấy xe chạy vòng sang bờ bên kia để tìm.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CA

Lúc này, một nhóm sáu thanh niên khác gồm NTT (18 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) cùng Lâm, Lực, Huy, Bảo và Hiểu đang ngồi nhậu ở quán kế bên thấy ồn ào nên ra xem. Khi nhóm A vừa đến, tưởng T là người của G nên xông vào đánh. Trong lúc hỗn loạn, T rút dao mang sẵn trong người đâm A gục tại chỗ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay trong đêm, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã triển khai lực lượng, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM truy bắt những người liên quan. Đến ngày 5-10, toàn bộ các thanh niên tham gia vụ việc đều được mời làm việc.

Tại cơ quan công an, T khai mang dao theo người để phòng thân, nhưng trong lúc xô xát đã dùng dao đâm A dẫn đến tử vong. Hồ sơ vụ án đã được Công an xã hoàn tất, chuyển cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra theo quy định...