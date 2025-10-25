Đề xuất về sử dụng biểu trưng của tòa án nhân dân trên mạng xã hội 25/10/2025 09:48

(PLO)- TAND Tối cao đề xuất việc sử dụng biểu trưng của TAND trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, phải đảm bảo chính xác, trung thực...

TAND Tối cao vừa ban hành dự thảo thông tư quy định về biểu trưng của TAND và nghi lễ trong công tác cán bộ của TAND.

Thông tư này quy định về biểu trưng của TAND, việc sử dụng biểu trưng của TAND và nghi lễ trong công tác cán bộ của TAND.

Mẫu biểu trưng của TAND được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo dự thảo Thông tư.

Điều 3 dự thảo mô tả biểu trưng của TAND Việt Nam hình tròn; trung tâm là hình tượng “Cán cân công lý” và “Thanh kiếm” màu vàng trên nền xanh hòa bình, nằm trong vòng tròn đỏ với ngôi sao vàng nổi bật phía trên, hai bên có hình bông lúa.

Bên trong có dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, ở dưới hình thanh kiếm có nửa bánh răng màu vàng. Phần đế của Biểu trưng được tạo bởi hình tượng quyển sách đang mở. Bên trên quyển sách có dải cờ đỏ được tạo hình như chiếu thư với dòng chữ TÒA ÁN NHÂN DÂN.

Về việc sử dụng biểu trưng của TAND, bản quyền tác phẩm biểu trưng của TAND thuộc về TAND Tối cao. Biểu trưng của TAND được sử dụng trên các ấn phẩm báo chí, được treo trang trọng tại các trụ sở, phòng họp, phòng làm việc và được sử dụng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại của TAND và Tòa án quân sự các cấp.

Dự thảo cũng quy định việc sử dụng biểu trưng trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, các phần mềm của đơn vị sử dụng biểu trưng phải đảm bảo chính xác, trung thực, hiệu quả, hiển thị đầy đủ biểu trưng.

Tại Điều 5 của dự thảo quy định về huy hiệu TAND, đó là biểu trưng của TAND được thu nhỏ, có kích thước vòng tròn ngoài cùng là 25mm.

Về nghi lễ trong công tác cán bộ của TAND gồm: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong TAND các cấp.

Nguyên tắc tổ chức nghi lễ trong công tác cán bộ của TAND phải được thực hiện theo đúng chương trình, nội dung trong kế hoạch đã được duyệt; bảo đảm tính trang nghiêm, phù hợp với tổ chức và hoạt động của TAND; đối tượng khách mời phải phù hợp với mục đích buổi lễ.

Đồng thời, bảo đảm tiết kiệm, không hình thức, phô trương, tốn kém, lãng phí về thời gian và các chi phí khác có liên quan. Không được lợi dụng việc tổ chức buổi lễ để tuyên truyền cho các mục đích khác ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị hoặc gây mất trật tự an ninh xã hội và các hoạt động công cộng khác...