Đề xuất về sử dụng biểu trưng của tòa án nhân dân trên mạng xã hội

TAND Tối cao vừa ban hành dự thảo thông tư quy định về biểu trưng của TAND và nghi lễ trong công tác cán bộ của TAND.
Thông tư này quy định về biểu trưng của TAND, việc sử dụng biểu trưng của TAND và nghi lễ trong công tác cán bộ của TAND.
Điều 3 dự thảo mô tả biểu trưng của TAND Việt Nam hình tròn; trung tâm là hình tượng “Cán cân công lý” và “Thanh kiếm” màu vàng trên nền xanh hòa bình, nằm trong vòng tròn đỏ với ngôi sao vàng nổi bật phía trên, hai bên có hình bông lúa.
Bên trong có dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, ở dưới hình thanh kiếm có nửa bánh răng màu vàng. Phần đế của Biểu trưng được tạo bởi hình tượng quyển sách đang mở. Bên trên quyển sách có dải cờ đỏ được tạo hình như chiếu thư với dòng chữ TÒA ÁN NHÂN DÂN.
Về việc sử dụng biểu trưng của TAND, bản quyền tác phẩm biểu trưng của TAND thuộc về TAND Tối cao. Biểu trưng của TAND được sử dụng trên các ấn phẩm báo chí, được treo trang trọng tại các trụ sở, phòng họp, phòng làm việc và được sử dụng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại của TAND và Tòa án quân sự các cấp.
Dự thảo cũng quy định việc sử dụng biểu trưng trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, các phần mềm của đơn vị sử dụng biểu trưng phải đảm bảo chính xác, trung thực, hiệu quả, hiển thị đầy đủ biểu trưng.
Tại Điều 5 của dự thảo quy định về huy hiệu TAND, đó là biểu trưng của TAND được thu nhỏ, có kích thước vòng tròn ngoài cùng là 25mm.
Về nghi lễ trong công tác cán bộ của TAND gồm: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong TAND các cấp.
Nguyên tắc tổ chức nghi lễ trong công tác cán bộ của TAND phải được thực hiện theo đúng chương trình, nội dung trong kế hoạch đã được duyệt; bảo đảm tính trang nghiêm, phù hợp với tổ chức và hoạt động của TAND; đối tượng khách mời phải phù hợp với mục đích buổi lễ.
Đồng thời, bảo đảm tiết kiệm, không hình thức, phô trương, tốn kém, lãng phí về thời gian và các chi phí khác có liên quan. Không được lợi dụng việc tổ chức buổi lễ để tuyên truyền cho các mục đích khác ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị hoặc gây mất trật tự an ninh xã hội và các hoạt động công cộng khác...
Cơ sở thực tiễn
Hiện nay, về biểu trưng và nghi lễ trong công tác cán bộ, TAND Tối cao đang tổ chức thực hiện theo Quyết định số115/QĐ-TA-TĐK ngày 8-9-2015 của Chánh án TAND Tối cao phê duyệt biểu trưng của TAND Việt Nam và Quyết định số 345/QĐ-TANDTC ngày 1-3-2017 của Chánh án TAND Tối cao ban hành quy định về tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và chức vụ lãnh đạo, quản lý trong TAND.
Tuy nhiên, các quyết định này không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên giá trị pháp lý chưa cao, không có tính bắt buộc trong việc tổ chức thực hiện.
Mặc khác, quy định của Luật Tổ chức TAND hiện hành đã có nhiều đổi mới và để thống nhất thực hiện các quy định của pháp luật về biểu trưng, nghi lễ trong công tác cán bộ phù hợp với đặc thù tổ chức và hoạt động của TAND trong toàn hệ thống, việc ban hành Thông tư của Chánh án TAND Tối cao quy định về biểu trưng và các nghi lễ trong công tác cán bộ của TAND là rất cần thiết.