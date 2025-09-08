TAND TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Tòa án nhân dân 08/09/2025 13:17

(PLO)- Chánh án Lê Thanh Phong khẳng định TAND hai cấp TP.HCM sẽ không ngừng nâng cao chất lượng xét xử và tiếp tục phát huy truyền thống "phụng công, thủ pháp, chí công vô tư", "gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân"...

Ngày 8-9, TAND TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Tòa án nhân dân (13-9-1945 - 13-9-2025).

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức của tòa án; lãnh đạo tòa qua các thời kỳ và Chánh án TAND 19 khu vực - TP.HCM cùng các đại biểu khách mời.

Các đại biểu chào cờ trước buổi lễ. Ảnh: TRẦN LINH

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Thúc Anh - nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, nguyên Chánh án TAND TP.HCM giai đoạn 1994 - 1998, bày tỏ sự xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua và chứng kiến sự phát triển vượt bậc của tòa án ngày hôm nay.

Ông Lê Thúc Anh chia sẻ về giai đoạn đương chức, tòa án đã đối mặt với thách thức chưa từng có. Số lượng vụ án tăng nhanh chóng, từ 16.000 vụ/năm lên đến 22.000 vụ/năm với các loại tranh chấp mới xuất hiện do quá trình đổi mới kinh tế.

Trong khi đó, chỉ có khoảng 120 thẩm phán cho toàn bộ hệ thống và mỗi thẩm phán phải giải quyết bình quân 140 vụ/năm; cơ sở vật chất thiếu thốn...

Ông Lê Thúc Anh - nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, nguyên Chánh án TAND TP.HCM giai đoạn 1994 - 1998, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN LINH

"Tòa án khi đó đã xét xử nhiều vụ án lớn, phức tạp và dư luận đặc biệt quan tâm như vụ án Nguyễn Văn Mười Hai - nước hoa Thanh Hương, vụ án Trần Thành - vụ hụi vườn tre, vụ án Tamexco... Đây là những vụ án thử thách năng lực chuyên môn và đòi hỏi sự kiên định về nguyên tắc pháp luật của thẩm phán" - ông Lê Thúc Anh nói.

Ông Lê Thúc Anh mong muốn đội ngũ thẩm phán TAND hai cấp trong thời gian tới luôn "phụng công, thủ pháp, chí công vô tư" và luôn chống tiêu cực để đạt được nhiều thành tích cao.

Cũng tại Lễ Kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, cho biết Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đánh giá cao vai trò quan trọng của TAND hai cấp TP trong quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM.

Bà Hằng nhìn nhận tòa án đã là chỗ dựa cuối cùng của Nhân dân khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, thể hiện công lý và công bằng. Đặc biệt, trong bối cảnh TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, việc tòa án kịp thời giải quyết các tranh chấp kinh tế đã góp phần tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của thành phố.

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN LINH

Với khối lượng công việc lớn, trung bình mỗi năm giải quyết gần 100.000 vụ án (chiếm 1/6 cả nước) và sáp nhập 3 đơn vị tòa án, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy kỳ vọng TAND hai cấp TP.HCM phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng.

TAND hai cấp TP cần đẩy mạnh cải cách tư pháp, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục tư pháp mang lại thuận tiện tối đa cho người dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng vừa chuyên" và luôn giữ vững phẩm chất "chí công vô tư".

Cũng tại buổi lễ, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cho biết ngày 13-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33C thành lập các Tòa án quân sự, đánh dấu sự ra đời của ngành TAND Việt Nam.

TAND hai cấp TP.HCM được thành lập ngày 10-8-1976 với một tòa án cấp tỉnh và 16 tòa án cấp huyện. Đến nay, tòa án hai cấp đã vững mạnh với 19 TAND khu vực gồm 1.687 người, trong đó có 960 thẩm phán.

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Lê Thanh Phong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nguyên lãnh đạo TAND TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương vì đã dành cả cuộc đời, tâm huyết để xây dựng và phát triển ngành tòa án với tinh thần "phụng công, thủ pháp, chí công vô tư".

Chánh án TAND TP.HCM đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cấp và những người đồng hành với TAND hai cấp TP.HCM cùng đội ngũ các thẩm phán đã và đang thức trắng đêm với hồ sơ vụ án, nỗ lực để xét xử đúng người đúng tội, không làm oan người vô tội.

Trước bối cảnh sáp nhập đơn vị tòa án, Chánh án Lê Thanh Phong khẳng định TAND hai cấp TP.HCM sẽ không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, khách quan, công bằng. Xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao và tiếp tục phát huy truyền thống "phụng công, thủ pháp, chí công vô tư", "gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân".

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo TAND TP.HCM thừa ủy quyền của Chánh án TAND Tối cao, trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tòa án năm 2025 cho các cá nhân đã có thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của TAND.

Trong danh sách có ông Nguyễn Văn Nên (nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM), bà Nguyễn Thị Lệ (nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM) và ông Trần Quốc Trung (Bí thư phường Bình Trưng, TP.HCM, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM)...

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

TAND hai cấp TP.HCM cùng lãnh đạo tòa qua các thời kỳ và các đại biểu khách mời chụp ảnh sau buổi lễ. Ảnh: TRẦN LINH

Các đại biểu tham quan TAND TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

TAND TP.HCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TRẦN LINH

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Tòa án nhân dân với sự tham dự của lãnh đạo tòa án qua các thời kỳ. Ảnh: TRẦN LINH

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cùng lãnh đạo tòa qua các thời kỳ và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Mỹ Hằng tham quan khuôn viên tòa án. Ảnh: TRẦN LINH

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Tòa án nhân dân là dịp để gặp gỡ lãnh đạo tòa án các thời kỳ. Ảnh: TRẦN LINH

Bà Nguyễn Thị Lệ (nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM) và ông Trần Quốc Trung (Bí thư phường Bình Trưng, TP.HCM, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM) nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tòa án". Ảnh: TRẦN LINH

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tòa án". Ảnh: TRẦN LINH

Phó Chánh án TAND TP.HCM Phạm Thị Thu Hà trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tòa án" cho các cá nhân. Ảnh: TRẦN LINH

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tòa án" để tuyên dương những cá nhân có đóng góp trong việc xây dựng và phát triển của TAND. Ảnh: TRẦN LINH

Lãnh đạo TAND TP.HCM và lãnh đạo tòa qua các thời kỳ cùng các đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TRẦN LINH