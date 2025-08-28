TAND hai cấp TP.HCM hoàn tất số hóa gần 317.000 hồ sơ hôn nhân 28/08/2025 17:02

(PLO)- TAND hai cấp TP.HCM đã hoàn thành việc làm sạch dữ liệu về hôn nhân trước thời hạn theo yêu cầu của lãnh đạo TAND Tối cao.

Mới đây, TAND TP.HCM đã làm sạch dữ liệu hôn nhân gia đình.

Theo đó, để triển khai thực hiện Kế hoạch giữa Bộ Công an - Bộ Tư pháp - TAND Tối cao về mở đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, Kế hoạch "90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân"..., TAND TP.HCM đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các Kế hoạch nêu trên tại TAND TP và TAND 19 Khu vực.

TAND hai cấp TP.HCM đã hoàn thành việc cập nhật, làm sạch, lưu trữ dữ liệu về hôn nhân trước thời hạn theo yêu cầu tại các kế hoạch.

Thông tin dữ liệu hồ sơ số hóa vào phần mềm kho lưu trữ tài liệu số hóa của TAND Tối cao tổng cộng 316.952 hồ sơ, 994.368 tài liệu số hóa từ năm 2010 đến năm 2025.

Tổ số hóa TAND Khu vực 1 - TP.HCM. Ảnh: NT

Là một trong các TAND Khu vực - TP.HCM, ông Nguyễn Cao Trí (thành viên của Ban Chuyển đổi số và Xây dựng tòa án điện tử tại TAND Khu vực 1), cho biết đơn vị đã hoàn tất 16.540 hồ sơ số hóa vào ngày 12-8-2025.

Công tác số hóa số hóa và làm sạch dữ liệu hôn nhân được 6 cán bộ tại tòa cùng lực lượng tình nguyện viên thực hiện. TAND Khu vực 1 - TP.HCM đã số hóa 100% hồ sơ hôn nhân gia đình thay vì chỉ số hóa bản án, quyết định như quy định.

Quy trình số hoá này được xây dựng từ 2 năm trước, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Nội vụ. Ngoài việc thực hiện kế hoạch số hoá trong 90 ngày, từ năm 2023 đến nay TAND Khu vực 1 còn triển khai số hoá toàn bộ hồ sơ lịch sử từ năm 1976, thay vì chỉ 15 năm như quy định chung.