Cựu phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bến Tre lãnh 4 năm tù 30/12/2025 17:20

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Chí (cựu phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre) 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 30-12, TAND Khu vực 5 - Vĩnh Long tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre cũ (nay là Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Tú (44 tuổi, cựu hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre) 11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 3 năm tù về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 14 năm tù.

HĐXX tuyên án các bị cáo. Ảnh: HUỲNH DU

Bị cáo Nguyễn Thiện Chí (63 tuổi, cựu phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (44 tuổi, cựu phó hiệu trưởng Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Bến Tre) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội tham ô tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo Nguyễn Thiện Chí và Nguyễn Tuấn Tú liên đới nộp lại hơn 2,3 tỉ đồng; riêng ông Tú phải nộp thêm gần 3 tỉ đồng, còn bị cáo Hoàng Anh phải nộp hơn 60 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Tòa đồng thời kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ trách nhiệm của kế toán trưởng và trưởng phòng hành chính Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bến Tre trong giai đoạn 2019–2023.

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ tháng 9-2019 đến tháng 12-2023, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động.

Tuy nhiên, dù Nghị quyết 18/2019 và Nghị quyết 03/2021 của HĐND tỉnh chỉ quy định chi chế độ cho vận động viên, huấn luyện viên thuộc diện “tuyển năng khiếu các cấp”, không có nội dung chi cho “tuyển năng khiếu dự bị tập trung”, ông Nguyễn Tuấn Tú vẫn ký tờ trình xin chủ trương chi khoản này.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Với vai trò phó giám đốc Sở VH-TT&DL phụ trách mảng khi đó, ông Nguyễn Thiện Chí đã không báo cáo, xin làm rõ khái niệm “tuyển năng khiếu các cấp” mà ký văn bản đồng ý cho thực hiện chi theo dự toán.

Trên cơ sở đó, ông Tú đã ký 86 chứng từ rút tiền ngân sách, gây thiệt hại hơn 5,13 tỉ đồng, chi cho các huấn luyện viên, vận động viên thuộc diện “năng khiếu dự bị tập trung” ở các môn như bơi, judo, karate, cờ và vovinam.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

HĐXX nhận định dù không vụ lợi cá nhân, nhưng việc ông Chí ký văn bản trái quy định đã tạo căn cứ để cấp dưới chi sai trong thời gian dài...