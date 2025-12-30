Ông Quách Hữu Thái: Năm 2025, TAND Khu vực 5 có nhiều thành tích đáng ghi nhận 30/12/2025 17:30

(PLO)- Theo ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM, TAND Khu vực 5 có nhiều thành tích nổi bật, trong đó tỉ lệ án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chỉ 0,3%, vượt mức quy định của TAND Tối cao.

Ngày 30-12, TAND Khu vực 5 (tiền thân là TAND quận Bình Thạnh và TAND quận Phú Nhuận) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026.

Ông Quách Hữu Thái - Phó Chánh án TAND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Tỉ lệ án hủy, án sửa do nguyên nhân chủ quan chỉ chiếm 0,3%

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2026 của TAND Khu vực 5, tổng số án các loại án TAND Khu vực 5 phải giải quyết 4.667 vụ việc; đã giải quyết 4.219 vụ việc; tỉ lệ giải quyết đạt 90,4%. Đã nhận kết quả giải quyết của cấp phúc thẩm 124 vụ, trong đó có 6 vụ bị hủy do nguyên nhân chủ quan và 6 vụ bị sửa do nguyên nhân chủ quan, chiếm tỉ lệ 0,3%.

Trong đó, trong công tác giải quyết án hình sự, TAND Khu vực 5 thụ lý 558 vụ, 1.539 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 551 vụ; đạt tỉ lệ 98,7%; còn lại 7 vụ, 23 bị cáo. Đã nhận kết quả giải quyết của cấp phúc thẩm 36 vụ, trong đó có hai vụ bị hủy do nguyên nhân chủ quan và 1 vụ bị sửa do nguyên nhân chủ quan, chiếm tỉ lệ 0,5%.

TAND Khu vực 5 cũng đặt ra các phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết, xét xử các loại án đạt và vượt chỉ tiêu ngành đề ra, nhất là các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, tuyên bố phá sản...; hạn chế án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán. Đồng thời, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phiên tòa giả định. Bảo đảm xét xử các vụ án hình sự nghiêm minh đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm cũng như thời hạn tạm giam trong thời hạn xét xử đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo, ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM, cho rằng năm 2025 cho rằng TAND Khu vực 5 đã có một năm 2025 với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, TAND Khu vực 5 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tổng số án các loại giải quyết đạt tỉ lệ 90.4%, tỉ lệ án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chỉ 0,3%; vượt mức quy định của TAND Tối cao. Đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng.

Ông Thái thay mặt ban lãnh đạo TAND TP.HCM nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chánh án TAND Khu vực 5 trao giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: YC

Xây dựng đội ngũ Thẩm phán có “tâm sáng và trái tim nhân ái"

Theo ông Thái, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, khắc phục các tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng công tác xét xử, TAND Khu vực 5 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần xây dựng đội ngũ Thẩm phán có “tâm sáng và trái tim nhân ái", liêm chính, bản lĩnh thông qua tăng cường đào tạo, bồi dưỡng; mạnh dạn quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ có năng lực.

Về nâng cao chất lượng xét xử, cần xây dựng kế hoạch cụ thể giải quyết án theo tháng, theo quý; rà soát, giải quyết dứt điểm án tồn đọng kéo dài ngay trong quý 3 năm 2026. Định hướng xét xử theo tinh thần “kiến tạo phát triển”, đảm bảo “thấu tình, đạt lý”, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy mạnh hòa giải, đối thoại xem đây là đột phá về cải cách tư pháp. Xử lý nghiêm minh, đúng tiến độ các vụ án…

Về chuyển đổi số, theo ông Thái, cần quán triệt trách nhiệm của từng cán bộ trong chuyển đổi số, xây dựng văn hóa làm việc số. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, số hóa toàn bộ hồ sơ, tài liệu. Ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, công nghệ số vào công tác thụ lý, nghiên cứu, xét xử. Hoàn thiện hệ thống tòa án điện tử, mở rộng xét xử trực tuyến. Tranh thủ sự hỗ trợ của TAND Tối cao để trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong xây dựng tòa án điện tử…

Ông Phạm Tuấn Anh - Chánh án TAND Khu vực 5 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Tiếp lời, ông Phạm Tuấn Anh, Chánh án TAND Khu vực 5, nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Phó Chánh án TAND TP.HCM. Thay mặt cho tập thể TAND Khu vực 5, ông Tuấn Anh hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ được giao cũng như vượt các chỉ tiêu của TAND Tối cao đề ra.

TAND Khu vực 5 và các đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: YC

Cũng tại hội nghị, nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác cung cấp thông tin, thu thập chứng cứ...; thẩm định tại chỗ; định giá tài sản; tống đạt và niêm yết các văn bản tố tụng của tòa án; Thi hành án hình sự và tham gia tố tụng trong giải quyết vụ án hành chính..., TAND Khu vực 5 cùng UBND và Công an các phường: Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu tại TP.HCM thống nhất ký Quy chế phối hợp.

Ông Quách Hữu Thái - Phó Chánh án TAND TP.HCM và ông Phạm Tuấn Anh - Chánh án TAND Khu vực 5 trao giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: YC