Trùm giang hồ Vi 'ngộ' lãnh 3 năm tù vì đưa hối lộ để xin giảm án cho người khác 31/12/2025 11:39

(PLO)- Nguyễn Văn Vi đã liên hệ với Hoàng Nam Liên (khi đó là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc (cũ), hiện đã nghỉ hưu) nhờ “chạy” giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa.

Ngày 31-12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Vi (44 tuổi, tức Vi “ngộ”, ngụ phường Hạc Thành, Thanh Hóa) về tội đưa hối lộ và Hoàng Nam Liên (59 tuổi, ngụ phường Thành Vinh, Nghệ An) về tội môi giới hối lộ và tội đánh bạc.

Tại phiên tòa xét sơ thẩm, các bị cáo đã bày tỏ ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo cũng như phần tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 3 năm tù về tội đưa hối lộ, Hoàng Nam Liên 3 năm tù về hai tội môi giới hối lộ và đánh bạc.

Nguyễn Văn Vi (bên phải ảnh) và hai bị cáo Hoàng Nam Liên, Lê Cao Tâm tại phiên xét xử. Ảnh: NAM PHONG

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Văn Vi đã liên hệ với Hoàng Nam Liên (khi đó là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc (cũ), hiện đã nghỉ hưu) nhờ “chạy” giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “chua”, đang chấp hành án tại Trại giam số 3 đóng trên địa bàn huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Cáo trạng nêu ngày 4-2-2023, Vi chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Hoàng Kiều Khanh (con gái ông Liên). Sau khi nhận tiền, Khanh chuyển tiếp sang tài khoản của chồng là Hồ Đức Phú để rút tiền mặt đưa cho Liên.

Tại cơ quan điều tra, ông Liên khai đã đưa tiền cho một cán bộ ở Nghệ An với tổng số 130 triệu đồng nhằm xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa. Đến ngày 12-5-2023, TAND tỉnh Nghệ An quyết định giảm 20 tháng tù cho Hòa.

Tiếp đó, ngày 1-3-2024, Nguyễn Văn Vi tiếp tục chuyển 200 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên để xin giảm án lần hai.

Nhiều người có mặt từ rất sớm theo dõi phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đưa, môi giới hối lộ. Ảnh: NAM PHONG

Cáo trạng xác định, Nguyễn Văn Vi đã hai lần chuyển khoản với tổng số tiền 350 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên (thông qua tài khoản của Hoàng Kiều Khanh) nhằm mục đích xin giảm án. Trong đó, Hoàng Nam Liên khai đã đưa tổng cộng 280 triệu đồng cho một cán bộ ở Nghệ An để chạy án, số tiền còn lại 70 triệu đồng bị cáo hưởng lợi cá nhân.

Quá trình điều tra, Hoàng Nam Liên khai đã đưa tổng số tiền 280 triệu đồng cho một cán bộ ở Nghệ An để chạy án, tuy nhiên người có liên quan không thừa nhận việc nhận tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã buộc Hoàng Nam Liên thừa nhận hành vi môi giới hối lộ.

Đến nay, Nguyễn Văn Vi đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giữ để điều tra nhiều tội danh, gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế. Trước đó, ngày 26-12, Vi “ngộ” đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trốn thuế.

Ngoài ra, quá trình điều tra vụ án, có căn cứ xác định ngoài hành vi môi giới hối lộ đã bị khởi tố, Hoàng Nam Liên còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm (53 tuổi), ngụ ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An với số tiền đánh bạc 5,85 triệu đồng.