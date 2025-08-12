TAND TP.HCM được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất 12/08/2025 10:51

(PLO)- TAND Tối cao vừa công bố danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, trong đó, TAND TP.HCM được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất...

Mới đây, TAND Tối cao đã có thông báo về danh sách cá nhân, tập thể trong ngành Tòa án có hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Trụ sở chính của TAND TP.HCM: Số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM. Ảnh minh họa: SONG MAI

Theo đó, ở hạng mục khen thưởng thành tích cống hiến, nhiều nguyên lãnh đạo Tòa án các tỉnh, thành được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, gồm:

1. Ông Võ Văn Cường, nguyên Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM.

2. Ông Lê Hồng Quang, nguyên Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị.

3. Ông Trần Hữu Quân, nguyên Chánh án TAND tỉnh Hà Nam.

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình.

5. Bà Nguyễn Thị Nga, nguyên Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa.

6. Bà Triệu Thị Huỳnh Hoa, nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai.

Huân chương Lao động hạng Ba cũng được đề nghị trao cho nhiều nguyên Chánh án, Phó Chánh án Tòa án các địa phương như:

1. Ông Nguyễn Khuyến, nguyên Chánh Thanh tra TAND Tối cao.

2. Ông Nguyễn Xuân Chiến, nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông.

3. Ông Hà Thanh Hùng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Cà Mau.

4. Ông Phạm Trung Tuấn, nguyên Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp.

5. Ông Phạm Đức Tuyên, nguyên Chánh án TAND TP Hải Phòng.

6. Ông Trần Văn Kiểm, nguyên Chánh án TAND tỉnh Nam Định.

7. Ông Lê Chí Vịnh, nguyên Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình.

8. Ông Phạm Hồng Sơn, nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình.

9. Ông Đào Chiến Thắng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng.

10. Ông Bích Văn Nhiên, nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận.

11. Ông Đỗ Ngọc Tuấn, nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ.

12. Ông Lương Văn Cường, nguyên Chánh án TAND tỉnh Bắc Kạn.

13. Bà Lưu Thu Giang, nguyên Chánh án TAND tỉnh Cao Bằng.

14. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, nguyên Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh.

15. Ông Võ Văn Phước, nguyên Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai.

Ở hạng mục khen thưởng thành tích đột xuất, TAND TP Hà Nội và TAND TP.HCM được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.