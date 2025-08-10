Phải làm sao để lấy lại tiền đã chuyển dư khi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe? 10/08/2025 05:20

(PLO)- Chuyển dư tiền khi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe, người dân liên hệ công an phường nơi nộp hồ sơ, cung cấp thông tin cá nhân và chứng từ để được hoàn tiền.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Thành (ngụ phường Hòa Hưng, TP.HCM) cho biết trong quá trình làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, ông đã vô tình chuyển nhầm số tiền 13,5 triệu đồng thay vì 135.000 đồng như được yêu cầu.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM thực hiện việc cấp đổi giấy phép lái xe tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cụ thể, ông đến điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe tại 47 Thành Thái, phường 14, quận 10 (điểm đăng ký xe của Công an quận 10 cũ) và được hướng dẫn nộp lệ phí qua chuyển khoản.

Xin cám ơn sự giải quyết tận tình! Tôi xin chân thành cám ơn cơ quan công an kịp thời xử lý để tôi nhận lại được số tiền đã chuyển dư. Số tiền này tôi vừa mượn được của nhiều người để đóng tiền lãi cho khoản vay ngân hàng. Vụ của tôi tuy nhỏ nhưng được giải quyết tận tình. Đây là minh chứng cho hành động đẹp "công an nhân dân vì dân phục vụ"; phần tạo dựng hình ảnh một nền hành chính văn minh, hiện đại, linh hoạt. Ông NGUYỄN QUỐC THÀNH, phường Hòa Hưng, TP.HCM

Tuy nhiên, khi thao tác trên điện thoại, ông đã gửi nhầm 13,5 triệu đồng. Ngay sau đó, ông phát hiện sai sót và lập tức làm đơn xin hoàn trả, gửi đến nhiều cơ quan.

Sự việc khiến ông bối rối vì lo không lấy lại được số tiền đã gửi dư. May mắn là sau khi nhận được thông tin được phản ánh, Công an TP.HCM đã kịp thời kiểm tra, xác minh và hoàn trả số tiền mà ông Thành chuyển dư.

Theo đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết ngay sau khi nhận thông tin trên, Công an TP.HCM đã chuyển trả số tiền ông Nguyễn Quốc Thành chuyển dư khi đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Công an phường 14, quận 10 (cũ), với số tiền 13.365.000 đồng vào số tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Quốc Thành.

Ông Nguyễn Quốc Thành xác nhận ông đã nhận lại đủ số tiền đã chuyển dư và hiện tại không phản ánh hay thắc mắc gì thêm.

Công an TP.HCM cũng cho biết thêm, trường hợp công dân gặp sự cố chuyển nhầm tiền khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, cần thực hiện như sau:

Bước 1: Công dân liên hệ công an phường, xã, đặc khu thuộc Công an TP.HCM, nơi tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe để thông báo và đề nghị hỗ trợ.

Bước 2: Công an phường, xã, đặc khu thuộc Công an TP.HCM thực hiện rà soát các trường hợp công dân chuyển dư tiền và cung cấp thông tin cá nhân của công dân đề nghị hoàn trả (Số CCCD, tên tài khoản, ngân hàng); sau đó tập hợp báo cáo về Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Bước 3: Phòng CSGT Công an TP.HCM kiểm tra đối soát trên hệ thống quét mã QR của ngân hàng (được kho bạc Nhà nước ủy quyền) để xác định có số tiền nộp dư của công dân do các điểm công an phường, xã, đặc khu thuộc Công an TP.HCM tổng hợp báo về. Sau đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM báo cáo và đề xuất Ban Giám đốc Công an TP.HCM chuyển trả lại số tiền công dân đã nộp dư trên tài khoản tạm thu lệ phí của Công an TP.HCM.