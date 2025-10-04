Nóng hôm nay: Án mạng nghiêm trọng ở Đồng Nai; Giang hồ Tú 'cơ' phi tang ‘hàng trắng’ 04/10/2025 08:13

Nóng hôm nay: Ngày 3-10, Công xã Đak Nhau và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ việc ba người trong một gia đình tử vong. Ba nạn nhân được xác định là: ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chồng), bà Chu Hồng H (46 tuổi, vợ) và cháu trai Đỗ Tiến T (11 tuổi). Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Rất nhiều người dân tập trung xung quanh khu vực này để theo dõi. Lãnh đạo UBND xã Đak Nhau xác nhận vụ việc được phát hiện sáng nay tại một ngôi nhà trên địa bàn. Người chồng và con trai được phát hiện tử vong ở khu vực hiên nhà. Còn người vợ được phát hiện trong phòng ngủ. Bước đầu phát hiện ba nạn nhân có thương tích. Trong nhà, két sắt có dấu hiệu bị lục lọi. Được biết, gia đình nạn nhân làm nghề thu mua nông sản