Nóng hôm nay: Cập nhật vụ sạt lở vùi lấp 4 người; vụ sát hại chồng rồi gọi điện báo cho công an 03/10/2025 08:51

Nóng hôm nay: Ngày 2-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Hoài Thương (27 tuổi, ngụ xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Trà Linh.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày (2-10), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) tiếp nhận thông tin từ Công an xã Trà Linh về việc Thương đã đến đầu thú sau khi sát hại chồng là ông NXT (38 tuổi, ngụ cùng địa chỉ).

Qua điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 1-10, sau khi đi nhậu về nhà, ông T đánh vợ và dọa giết cả vợ lẫn hai con nhỏ. Do nhiều lần bị bạo hành, Thương nảy sinh ý định sát hại chồng, nên dùng khăn và dây dù siết cổ khiến ông T tử vong tại chỗ.