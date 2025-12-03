Bản tin tối 3-12: Khởi tố Đoàn Văn Sáng về tội giết người; Biển Đông nguy cơ có bão mới? 03/12/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 3-12: Công an Lạng Sơn khởi tố Đoàn Văn Sáng về tội giết người; Áp thấp ngoài khơi Philippines có khả năng thành bão số 16 trên Biển Đông không?; Quan chức NATO cập nhật tình hình tại Pokrovsk...

Bản tin tối 3-12: Khởi tố Đoàn Văn Sáng về tội giết người; Biển Đông nguy cơ có bão mới?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng (57 tuổi, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về tội giết người.

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn giết người gây hoang mang dư luận.

Qua quá trình điều tra, xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt (sinh năm 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và đối tượng thực hiện hành vi giết người là Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn - nguyên là Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn).