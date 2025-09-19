Nóng hôm nay: Án mạng từ chuyện nẹt pô xe còn thách thức người khác; Mua hóa đơn khống, 2 giám đốc công ty bị khởi tố 19/09/2025 08:12

Nóng hôm nay: Án mạng từ chuyện nẹt pô xe còn thách thức người khác; Mua hóa đơn khống, 2 giám đốc công ty bị khởi tố

Nóng hôm nay: Ngày 18-9, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Trần Lâm Hồ (48 tuổi) 18 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng. Theo hồ sơ vụ án, tối 13-7-2024, Hồ cùng nhóm bạn nhậu trước sân nhà.

Khi đó, anh NQV chạy xe máy ngang qua, rồi nẹt pô và có hành vi “nhìn đểu” nhóm của Hồ. Cho rằng bị thách thức, Hồ bực tức, nhưng sau khi đuổi theo bất thành đã quay lại uống rượu tiếp.

Một lát sau, khi thấy anh V quay lại và dừng xe trước nhà hàng xóm sát vách, Hồ lớn tiếng chất vấn. Trong cơn nóng giận, Hồ vào nhà lấy dao, lao đến đâm hai nhát khiến anh V gục ngã.