Video Tin Tức

Nóng hôm nay: Án mạng từ chuyện nẹt pô xe còn thách thức người khác; Mua hóa đơn khống, 2 giám đốc công ty bị khởi tố

(PLO)- Nóng hôm nay 19-9: Án mạng từ chuyện nẹt pô xe còn thách thức người khác; Sản phụ song thai vỡ ối được CSGT TP.HCM mở đường đến bệnh viện kịp thời;…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
Nóng hôm nay: Án mạng từ chuyện nẹt pô xe còn thách thức người khác; Mua hóa đơn khống, 2 giám đốc công ty bị khởi tố

Nóng hôm nay: Ngày 18-9, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Trần Lâm Hồ (48 tuổi) 18 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng. Theo hồ sơ vụ án, tối 13-7-2024, Hồ cùng nhóm bạn nhậu trước sân nhà.

Khi đó, anh NQV chạy xe máy ngang qua, rồi nẹt pô và có hành vi “nhìn đểu” nhóm của Hồ. Cho rằng bị thách thức, Hồ bực tức, nhưng sau khi đuổi theo bất thành đã quay lại uống rượu tiếp.

Một lát sau, khi thấy anh V quay lại và dừng xe trước nhà hàng xóm sát vách, Hồ lớn tiếng chất vấn. Trong cơn nóng giận, Hồ vào nhà lấy dao, lao đến đâm hai nhát khiến anh V gục ngã.

EKIP NÓNG HÔM NAY
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Nóng hôm nay #tin tức thời sự nóng hôm nay #sản phụ song thai vỡ ối #án mạng nẹt pô xe #mua hóa đơn #giả danh thẩm phán #vượt đèn đỏ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm