Khởi công xây dựng công viên Trường đua Phú Thọ 04/11/2025 12:09

Ngày 4-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11 tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng công viên khu Trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên.

Công viên 6,45 ha với nhiều tiện ích

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11, thông tin cách đây hơn 10 năm, trước đề nghị của cử tri và người dân quận 11 (cũ), lãnh đạo TP đã chấp thuận chủ trương dành quỹ đất vô cùng quý giá tại khu Trường đua Phú Thọ để làm công viên cây xanh phục vụ cho người dân.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đến năm 2018, đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu Trường đua Phú Thọ được thành phố phê duyệt, đặt nền móng quy hoạch cho khu vực này.

Công viên khu Trường đua Phú Thọ, khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên đã được định hình như một “viên kim cương" giữa lòng TP.

Phối cảnh công viên khu Trường đua Phú Thọ. Video: CĐT

Đến ngày 24-6-2025, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM ký phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công viên khu Trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án công viên khu Trường đua Phú Thọ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU



Dự án có quy mô xây dựng trên diện tích 6,45 ha, tiếp giáp ba trục đường chính là đường Lê Đại Hành, đường dự phóng 2 và 3 nội khu trường đua. Tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2026.

Dự án có quy mô xây dựng trên diện tích 6,45 ha, tiếp giáp ba trục đường chính. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Công viên được thiết kế với ý tưởng cách điệu của một khối kim cương với các hạng mục chủ yếu như diện tích cây xanh, thảm cỏ là 3,6 ha; diện tích hồ nước, mặt nước cảnh quan là 0,8 ha; diện tích đường nội bộ, sân bãi là 1,2 ha.

Ngoài ra, công viên được được bố cục phân thành các khu chức năng như khu quảng trường, sân chơi đa năng trước khán đài rộng trên 5.000m2; khu vui chơi, giải trí, thể thao ngoài trời phục vụ thanh thiếu niên; khu cây xanh, sân vườn, thảm cỏ, đồi cảnh quan, đường dạo, nơi nghỉ chân, nhà chờ; khu công trình phụ trợ.

Phối cảnh dự án công viên khu Trường đua Phú Thọ. Ảnh: CĐT

"Một số công trình kiến trúc cảnh quan như cầu lăng kính, cầu đường dạo bao quanh hồ nước, đài phun nước, sân khấu nhạc nước, công trình điểm nhấn trục. Các hệ thống kỹ thuật như cấp thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, tưới tự động, camera, wifi... được thiết kế đồng bộ"- ông Trần Anh Tuấn cho biết.

14 dự án được đầu tư ở Trường đua Phú Thọ

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ - ông Đinh Chí Thịnh thông tin công trình xây dựng công viên khu Trường đua Phú Thọ, khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên là một trong 14 dự án được đầu tư xây dựng trong khu Trường đua Phú Thọ.

Chủ tịch UBND phường Phú Thọ Đinh Chí Thịnh cho biết công trình công viên Trường đua Phú Thọ là một trong những dự án trọng điểm của phường Phú Thọ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Công trình là một trong những dự án trọng điểm của phường Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay. Đây là biểu tượng của sự đổi mới, phát triển bền vững và nhân văn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị trên địa bàn TP.HCM nói chung và phường Phú Thọ nói riêng.

Khi hoàn thành, công viên không chỉ mang đến một không gian sinh hoạt cộng đồng, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên, mà còn góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, tăng tỉ lệ cây xanh đô thị, giảm nhiệt đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa mọi nguồn lực, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến để hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc phường Phú Thọ cần tiếp tục phát huy vai trò, phối hợp chặt chẽ, chủ động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Ông Đinh Chí Thịnh - Chủ tịch UBND phường Phú Thọ

Trong khu Trường đua Phú Thọ có 14 dự án được đầu tư xây dựng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong khu Trường đua Phú Thọ có 14 dự án được đầu tư xây dựng. Trong đó, có sáu dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11 làm chủ đầu tư và tám dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư.