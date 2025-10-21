Cận cảnh công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc TP.HCM chuẩn bị khoác áo mới 21/10/2025 15:53

(PLO)- Khu công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc TP.HCM rộng 395 ha sẽ được quy hoạch lại, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình tái sinh không gian di sản giữa nhịp sống hiện đại của thành phố.

Mới đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã chính thức công bố kết quả cuộc thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc”, mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho công trình mang tính biểu tượng nằm giữa lòng đô thị sôi động.

Công viên nhìn từ trên cao.

Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình tái sinh không gian di sản giữa nhịp sống hiện đại của thành phố.

Trong thời gian tới, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, Ban Quản lý Công viên và các cơ quan liên quan để tham mưu UBND TP.HCM lựa chọn các nội dung cốt lõi, phù hợp với chiến lược phát triển đô thị bền vững. Đây sẽ là nền tảng để tiến tới giai đoạn triển khai thi công thực tế, hiện thực hóa tầm nhìn cho một công viên văn hóa quy mô và có chiều sâu lịch sử.

Được khởi động từ năm 1992, dự án Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc TP.HCM, tọa lạc tại phường Long Bình, từ lâu đã được kỳ vọng sẽ trở thành công trình đổi thay diện mạo khu vực phía Đông thành phố.

Với quy mô quy hoạch lên đến 395 ha, công viên sở hữu vị trí chiến lược, nằm giữa sông Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, depot Long Bình của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và các khu dân cư đông đúc.

Theo ghi nhận thực tế, sau nhiều thập kỉ trôi qua, công viên mới chỉ hoàn thiện một số hạng mục cơ bản như Đền tưởng niệm các vua Hùng (khánh thành năm 2009) và đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (khởi công năm 2015). Một vài hạng mục phụ trợ như hệ thống cổng, ao hồ, đèn chiếu sáng đã được xây dựng nhưng nhiều phần quan trọng trong tổng thể quy hoạch vẫn dang dở.

﻿ ﻿ Một số hạng mục đã hoàn thiện.

Bà Lương Thị Hiền (phường Long Bình) cho biết công viên sở hữu diện tích rộng lớn, vị trí đắc địa nhưng thời gian qua ít thu hút người dân vì còn hoang sơ. Đường sá kết nối chưa thuận lợi. Hy vọng thời gian tới, công viên được xây dựng hoàn thiện, nhưng vẫn giữ mảng xanh, để phục vụ nhu cầu của người dân. Tương tự, ông Thanh Hoàng, người dân địa phương thường xuyên di chuyển qua khu vực cũng đồng tình rằng khu vực công viên rộng lớn nhưng còn hoang sơ, ít người qua lại, chưa đủ sức hút.

Bên trong công viên, hệ thống giao thông nội bộ thiếu đồng bộ, có đoạn được trải nhựa, đoạn khác chỉ là đường đất hoặc cát.

Bên cạnh đền tưởng niệm các vua Hùng là một nghĩa trang.

Bãi đỗ xe rộng lớn bên trong khuôn viên công viên.

Chỉ có một số ít xe khách đỗ xe tại đây.

Theo quy hoạch ban đầu, công viên được chia thành bốn phân khu lớn, đại diện cho các giai đoạn lịch sử - văn hóa Việt Nam, tích hợp không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng đồng bộ.

Tuy nhiên, phần lớn diện tích hiện nay vẫn là những bãi đất trống xen lẫn cây cối mọc um tùm.

Theo định hướng đến năm 2040, TP.HCM đặt mục tiêu tái định hình khu vực này thành một công viên công cộng kết hợp công viên chuyên đề đa chức năng với một phần diện tích tích hợp dịch vụ hỗn hợp nhưng không phát triển chức năng ở.

Trong bối cảnh có nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn đang ảnh hưởng đến định hướng cũ, cuộc thi lần này đóng vai trò thiết yếu nhằm định hình lại tương lai cho toàn bộ khu vực.