Trầy trật, nguy hiểm khi đi trên Quốc lộ 1D 21/12/2025 16:57

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, trong đó có khắc phục các hư hỏng mặt đường trên Quốc lộ 1D nối hai tỉnh Gia Lai- Đắk Lắk.

Mặt đường quốc lộ 1D bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: LK.

Theo Sở Xây dựng Gia Lai, Quốc lộ 1D hư hỏng gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước mắt, Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị quản lý tuyến ưu tiên khắc phục, đảm bảo giao thông trên tuyến bằng các giải pháp như cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng…

Sở Xây dựng Gia Lai cho rằng ảnh hưởng bão số 13, đợt lũ tháng 11-2025 kéo dài, kết hợp một số đoạn tuyến đã xây dựng lâu đã tạo thành các “ổ voi", "ổ gà”.

Quốc lộ 1D dài khoảng 33 km đang hư hỏng mặt đường﻿ nghiêm trọng, nhiều đoạn bị bong tróc, lồi lõm… khiến các phương tiện lưu thông phải di chuyển rất chậm, luồn lách để tránh các hố sâu. Một số đoạn, các phương tiện đi lại gây bụi mù mịt, nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Ổ voi, ổ gà" chằng chịt trên mặt đường quốc lộ 1D.

Nhiều đoạn, các phương tiện ô tô phải lấn, chạy sang làn đường dành cho xe thô sơ để né "ổ gà", gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lề đường bị hư hỏng.

Một số vị trí ta luy dương phía núi sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống mặt đường gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hòn đá lớn rơi bên đường.