Trầy trật, nguy hiểm khi đi trên Quốc lộ 1D

(PLO)- Quốc lộ 1D nối hai tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk hư hỏng mặt đường nghiêm trọng, sạt lở núi, gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, trong đó có khắc phục các hư hỏng mặt đường trên Quốc lộ 1D nối hai tỉnh Gia Lai- Đắk Lắk.
Theo Sở Xây dựng Gia Lai, Quốc lộ 1D hư hỏng gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước mắt, Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị quản lý tuyến ưu tiên khắc phục, đảm bảo giao thông trên tuyến bằng các giải pháp như cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng…
Sở Xây dựng Gia Lai cho rằng ảnh hưởng bão số 13, đợt lũ tháng 11-2025 kéo dài, kết hợp một số đoạn tuyến đã xây dựng lâu đã tạo thành các “ổ voi", "ổ gà”.