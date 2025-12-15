Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đăk Đoa hơn 171 ha

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đăk Đoa tại xã Đăk Đoa theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Theo quyết định trên, sân golf Đăk Đoa có quy mô 36 lỗ, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỉ đồng trên nền diện tích hơn 171 ha. Dự án được triển khai từ quý 1-2026; hoàn thành, đưa vào sử dụng quý 3-2029, có thời gian hoạt động dự án 50 năm.
Mục tiêu dự án là hình thành tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp dịch vụ thể thao, giải trí, du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư khi tham gia hồ sơ đăng ký thực hiện dự án phải cam kết nộp giá trị của tài sản gắn liền với đất (rừng thông) và các khoản chi phí khác mà nhà đầu tư trước đây trúng đấu giá đã nộp vào ngân sách nhà nước.
Dự án từng khiến chủ tịch, 4 phó chủ tịch tỉnh bị kỷ luật
Tháng 4-2021, Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đăk Đoa trên diện tích 174 ha cho Công ty CP Tập đoàn FLC.
Để thực hiện dự án, tỉnh Gia Lai đã bán hơn 59.200 cây thông cho Tập đoàn FLC với giá gần 19 tỉ đồng (300.000 đồng/cây). Tập đoàn FLC được tỉnh Gia Lai cho hưởng nhiều ưu đãi như làm ba khu biệt thự nhà ở, cấp 1.480 sổ hồng đất ở đô thị. Sau đó, FLC thế chấp số sổ hồng này tại ngân hàng.
Đến tháng 10-2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu tạm dừng triển khai dự án do phát hiện nhiều sai phạm.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và cá nhân ông Võ Ngọc Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên việc đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án sân golf; cố ý chia nhỏ dự án khu biệt thự nhà ở thành ba dự án độc lập để thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.
Sau đó, Ban Bí thư cách chức phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành.
Thủ tướng Chính phủ kỷ luật cách chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Thành; cảnh cáo đối với bốn phó chủ tịch UBND tỉnh.