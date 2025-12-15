Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đăk Đoa hơn 171 ha 15/12/2025 11:24

(PLO)-Tỉnh Gia Lai lựa chọn nhà đầu tư mới cho dự án sân golf Đăk Đoa, thực hiện trên đất rừng thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đăk Đoa tại xã Đăk Đoa theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo quyết định trên, sân golf Đăk Đoa có quy mô 36 lỗ, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỉ đồng trên nền diện tích hơn 171 ha. Dự án được triển khai từ quý 1-2026; hoàn thành, đưa vào sử dụng quý 3-2029, có thời gian hoạt động dự án 50 năm.

Khu vực quy hoạch dự án sân golf Đăk Đoa tại xã Đăk Đoa. Ảnh: LK.

Mục tiêu dự án là hình thành tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp dịch vụ thể thao, giải trí, du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư khi tham gia hồ sơ đăng ký thực hiện dự án phải cam kết nộp giá trị của tài sản gắn liền với đất (rừng thông) và các khoản chi phí khác mà nhà đầu tư trước đây trúng đấu giá đã nộp vào ngân sách nhà nước.