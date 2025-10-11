Tỉnh Gia Lai chỉ đạo điều tra rừng thông dự án sân golf Đăk Đoa bị xâm hại 11/10/2025 09:00

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ đào bứng, vận chuyển cây thông trái phép ở khu vực dự án sân golf Đăk Đoa.

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Đăk Đoa khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng thông trái phép tại khu vực dự án sân golf Đăk Đoa.

Một cây thông cổ thụ bị kẻ gian khoanh gốc, bó bầu chờ vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: LK

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã Đăk Đoa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, đào bứng, vận chuyển cây thông trái phép trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng thông xảy ra trên địa bàn.

Tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm cử lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm soát quản lý bảo vệ rừng thông Đăk Đoa hàng ngày để ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép.

Trước đó, như PLO phản ánh, khu rừng thông cổ thụ có dáng tuyệt đẹp ở khu vực dự án sân golf Đăk Đoa và lân cận đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Kẻ gian bó bầu gốc thông.

Nhiều cây thông khác bị vạt gốc, chờ chết.

Cụ thể, có rất nhiều cây thông bị kẻ gian ngang nhiên khoanh gốc, bó bầu chờ cưa hạ vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Trong khu vực này, hàng chục cây thông có giá trị khác cũng bị kẻ gian đào bứng, vận chuyển đi nơi khác để lại dấu vết là những hố to nằm rải rác khắp nơi.