Rừng thông tuyệt đẹp ở Gia Lai lại bị xâm hại nghiêm trọng

Ngày 8-10, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Hạt phó Hạt kiểm lâm khu vực Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị này đang xác minh, kiểm tra hàng loạt cây thông ở khu vực rừng thông thuộc dự án sân golf Đăk Đoa bị xâm hại nghiêm trọng.
Theo ông Tuấn, bước đầu qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm ghi nhận có tình trạng nhiều cây thông trong khu vực dự án bị vanh gốc, bó bầu. Tuy nhiên, diện tích rừng thông này này thuộc quản lý của doanh nghiệp nên lực lượng kiểm lâm không thể tự vào kiểm tra.
Trước đây, Hạt kiểm lâm khu vực Đăk Đoa thường xuyên cử lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng rừng thông bị khai thác, đào bứng cây vận chuyển đi nơi khác.
Theo ghi nhận của PV, khu rừng thông có dáng bonsai tuyệt đẹp ở khu vực dự án sân golf Đăk Đoa và lân cận gần đây bị xâm hại nghiêm trọng. Nhiều cây bị ken gốc lộ ra những mảng trắng hơn, nhựa túa ra ngoài; nhiều cây đang bị vanh gốc, bó bầu chờ cưa hạ vận chuyển ra ngoài.
Quanh khu vực dự án, hàng chục cây thông đã bị đào bứng, đưa ra ngoài, chỉ còn lại dấu vết là những hố to đường kính khoảng 1 mét nằm rải rác khắp nơi. Theo người dân địa phương, những cây này đưa ra thị trường bán có giá hàng chục triệu mỗi cây.
Một số hình ảnh rừng thông tuyệt đẹp bị xâm hại:
Rà soát, đề xuất tháo gỡ dự án sân golf Đăk Đoa
Đầu tháng 7-2025, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thời điểm đó, yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy hoạch các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh để thu hút đầu tư, tránh lãng phí; trong đó có dự án sân golf Đăk Đoa do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.
Theo hồ sơ, dự án sân golf Đăk Đoa và tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, trung tâm hội nghị do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, được thực hiện trên tổng diện tích 197 ha.
Trong đó, dự án sân golf diện tích 174 ha rừng. Trong diện tích này có 156 ha rừng thông với mật độ 380 cây/ha. Trong khu vực dự án có 59.243 cây thông, trữ lượng hơn 15.000 m3, đã được Tập đoàn FLC mua với giá 18,9 tỉ đồng.
Tháng 4-2025, UBND huyện Đắk Đoa cũ báo cáo UBND tỉnh Gia Lai tình trạng khai thác cây thông để lấy gỗ, đào bứng, di thực trái phép trên diện tích rừng thông đã giao cho Tập đoàn FLC quản lý diễn ra phức tạp.
Theo UBND huyện Đắk Đoa cũ, Tập đoàn FLC không hoạt động, không tổ chức lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tại đây nên không phát hiện, ngăn chặn, không trình báo cơ quan chức năng về tình trạng rừng thông bị xâm hại để xử lý theo quy định.
UBND huyện Đắk Đoa cũ đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Môi trường có giải pháp để Tập đoàn FLC có trách nhiệm phối hợp chính quyền địa phương bảo vệ diện tích cây thông này, tránh tái diễn tình trạng trên.