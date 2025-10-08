Rừng thông tuyệt đẹp ở Gia Lai lại bị xâm hại nghiêm trọng 08/10/2025 16:30

(PLO)- Rừng thông hơn 50 tuổi tuyệt đẹp tại dự án sân golf Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai bị xâm hại nghiêm trọng.

Ngày 8-10, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Hạt phó Hạt kiểm lâm khu vực Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị này đang xác minh, kiểm tra hàng loạt cây thông ở khu vực rừng thông thuộc dự án sân golf Đăk Đoa bị xâm hại nghiêm trọng.

Nhiều cây thông có dáng bonsai tuyệt đẹp bị kẻ gian vanh gốc, bó bầu để cưa trộm. Ảnh: LK.

Theo ông Tuấn, bước đầu qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm ghi nhận có tình trạng nhiều cây thông trong khu vực dự án bị vanh gốc, bó bầu. Tuy nhiên, diện tích rừng thông này này thuộc quản lý của doanh nghiệp nên lực lượng kiểm lâm không thể tự vào kiểm tra.

Trước đây, Hạt kiểm lâm khu vực Đăk Đoa thường xuyên cử lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng rừng thông bị khai thác, đào bứng cây vận chuyển đi nơi khác.

Theo ghi nhận của PV, khu rừng thông có dáng bonsai tuyệt đẹp ở khu vực dự án sân golf Đăk Đoa và lân cận gần đây bị xâm hại nghiêm trọng. Nhiều cây bị ken gốc lộ ra những mảng trắng hơn, nhựa túa ra ngoài; nhiều cây đang bị vanh gốc, bó bầu chờ cưa hạ vận chuyển ra ngoài.

Quanh khu vực dự án, hàng chục cây thông đã bị đào bứng, đưa ra ngoài, chỉ còn lại dấu vết là những hố to đường kính khoảng 1 mét nằm rải rác khắp nơi. Theo người dân địa phương, những cây này đưa ra thị trường bán có giá hàng chục triệu mỗi cây.

Một số hình ảnh rừng thông tuyệt đẹp bị xâm hại:

Nhiều cây thông bị vanh gốc, bó bầu chờ cưa hạ, vận chuyển ra ngoài tiêu thụ.

Theo người dân địa phương, những cây thông có dáng đẹp có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi cây.

Sau khi vanh gốc, kẻ gian dùng vài cành cây che gốc lại.

Một cây thông có dáng đẹp bị vanh gốc, bó bầu chưa kịp cưa hạ.

Việc vanh gốc, bó bầu những cây thông tại khu vực dự án sân golf Đak Đoa dường như diễn ra công khai.

Một gốc thông bị bó bầu.

Sau khi bị cưa hạ cây, vận chuyển cây thông ra ngoài, để lại những cái hố sâu.