EVNHCMC được vinh danh Doanh nghiệp xanh TP.HCM 2025 23/12/2025 20:16

Danh hiệu này ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất – vận hành theo hướng thân thiện với môi trường, đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững của TP.

Danh hiệu được trao tại chương trình tôn vinh dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp tiêu biểu. Đại diện lãnh đạo EVNHCMC, ông Nguyễn Thanh Nhã – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã tham dự và đón nhận danh hiệu.

Danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP.HCM” năm 2025 nhằm tôn vinh và khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về xử lý chất thải, tăng cường nghiên cứu, đầu tư công nghệ, cải thiện quy trình sản xuất – vận hành, đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, qua đó góp phần xây dựng nền kinh tế TP phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Nhã – Phó Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo EVNHCMC, đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025.

Chia sẻ bên lề sự kiện, ông Nguyễn Thanh Nhã – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, định hướng xuyên suốt của EVNHCMC là gắn chặt nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định với trách nhiệm môi trường và xã hội, lấy phát triển xanh, phát triển bền vững và chuyển đổi số làm những trụ cột trong chiến lược phát triển dài hạn của Tổng công ty.

Theo đại diện lãnh đạo EVNHCMC, “xanh” không phải là khẩu hiệu, mà là một hệ giải pháp được triển khai đồng bộ từ công tác quản trị, đầu tư hạ tầng đến vận hành kỹ thuật và dịch vụ khách hàng. Nổi bật trong đó là việc đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo; tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng tại trụ sở và các đơn vị trực thuộc; triển khai lắp đặt nhiều hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các tòa nhà và trạm biến áp; đồng thời thúc đẩy phong trào sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

Ở góc độ kỹ thuật – công nghệ, EVNHCMC tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng lưới điện thông minh, tự động hóa cao, quản lý vận hành dựa trên dữ liệu số. Các giải pháp này góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu suất hệ thống và hạn chế tác động đến môi trường đô thị.

Song song đó, Tổng công ty từng bước nghiên cứu, thí điểm các giải pháp lưu trữ năng lượng, sử dụng vật tư, thiết bị thân thiện với môi trường, thay thế dần các công nghệ có nguy cơ gây tác động bất lợi đến môi trường.

Ông Nguyễn Thanh Nhã – Phó Tổng giám đốc tại Lễ tôn vinh.

Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025 được trao trên cơ sở đánh giá toàn diện các tiêu chí về tuân thủ pháp luật môi trường, quản lý chất thải, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo, hiệu quả kinh tế – xã hội và trách nhiệm đối với người lao động.

Qua đó, EVNHCMC được ghi nhận là đơn vị duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh ổn định, hiệu quả; đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi, việc làm và an sinh cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Không dừng lại ở các kết quả nội tại, EVNHCMC còn đóng vai trò tích cực trong quá trình xanh hóa tiêu dùng năng lượng đô thị, thông qua các chương trình truyền thông, tư vấn kỹ thuật và hợp tác với doanh nghiệp, người dân trong phát triển điện mặt trời mái nhà, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Những nỗ lực này góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.

Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của EVNHCMC trong việc hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, mà còn khẳng định vai trò của Tổng công ty trong việc đồng hành cùng TP.HCM bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và cải thiện môi trường sống của người dân.

Thông qua việc cung cấp điện an toàn, ổn định, thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển các giải pháp công nghệ thân thiện với môi trường và lan tỏa lối sống tiêu dùng năng lượng xanh trong cộng đồng, EVNHCMC đang góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị hiện đại, văn minh, phát triển xanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.