Chính thức hoàn thành nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1, xe tải trọng lớn đã được lưu thông 23/12/2025 10:31

(PLO)- TP.HCM chính thức hoàn thành việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 thêm 1,25 m, mở lối cho tàu lớn qua sông Sài Gòn và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Sáng 23-12, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) đã tổ chức lễ thông xe công trình nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1 (phường An Phú Đông).

Ông Nguyễn Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ.

Ông Nguyễn Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cho biết, cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 (kết nối TP Thủ Đức cũ và quận 12 cũ), được xây dựng trước năm 1975, được sửa chữa và mở rộng năm 2012, tĩnh không cầu chỉ 6,5 m.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1 với tổng mức đầu tư khoảng 110 tỉ đồng với quy mô xây dựng tổng chiều dài toàn dự án khoảng 759,67 m, chiều cao nâng tĩnh không cầu là 1,25 m.

Cầu Bình Phước 1 thông xe sáng 23-12.

"Trong quá trình triển khai thi công dự án cũng gặp một số khó khăn như vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông thủy, vừa tổ chức cho xe 2 bánh lưu thông qua cầu, việc thực hiện công tác nâng kích cầu với chiều cao lớn, đây là một giải pháp mới, công nghệ mới cần phải phân tích đánh giá kỹ cũng như tổ chức các hội thảo góp ý kiến trước khi thực hiện" - ông Vinh nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe công trình nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1.

Qua đánh giá hiệu quả của việc nâng kích cầu của cầu Bình Triệu 1 và nay là cầu Bình Phước 1, Trung tâm sẽ kiến nghị Sở Xây dựng nhân rộng phương pháp nâng tĩnh không cầu đối với các cầu chưa đủ tĩnh không theo quy định cho cả đường bộ và đường thủy nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện quay đầu, lưu thông an toàn bên dưới gầm cầu mà còn kết hợp sửa chữa, nâng cấp tải trọng cầu, hạn chế nguy cơ va chạm của tàu, sà lan trong quá trình khai thác.

Ông bày tỏ sự vui mừng khi công trình hoàn thành, góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân và cho thấy sự phát triển ngày càng đồng bộ của hạ tầng giao thông thành phố.

Cầu kết nối TP Thủ Đức cũ và quận 12 cũ.

Theo ông Võ Khánh Hưng, nhằm phát huy kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy, phát triển các cảng thủy nội địa tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh, giảm tải cho giao thông đường bộ, Sở GTVT trước đây (nay là Sở Xây dựng) đã chỉ đạo Trung tâm triển khai nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 và cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, đạt tiêu chuẩn cầu cấp II.

Việc thông xe cầu Bình Phước 1, cùng với cầu Bình Triệu 1 trước đó, đã bảo đảm đồng bộ tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn đạt tối thiểu 7 m theo quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, nhân rộng giải pháp nâng tĩnh không cầu.

Lãnh đạo Sở Xây dựng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của tập thể cán bộ, người lao động Trung tâm, các đơn vị tư vấn, thi công và các chuyên gia đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình.

Sau lễ thông xe, các phương tiện được phép lưu thông bình thường qua cầu, trong đó có cả xe tải nặng sau nhiều năm bị cấm. Trước đó, vào tháng 8-2022, cầu từng bị một tàu va chạm làm biến dạng kết cấu, khiến thành phố phải tạm thời cấm xe tải trọng lớn lưu thông để đảm bảo an toàn.