Bắt đầu nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1, TP.HCM 17/10/2025 14:49

(PLO)- Cầu Bình Phước 1 chính thức được nâng tĩnh không từ hôm nay, dự kiến đến ngày 10-11, sẽ được nâng cao thêm 1,25 m.

Từ ngày 17-10, kỹ sư, công nhân, máy móc đã tập kết trên công trường cầu Bình Phước 1 để chính thức bắt tay vào giai đoạn nâng cao tĩnh không cầu.

Cầu Bình Phước 1 cùng cầu Bình Phước 2 nằm trên tuyến giao thông huyết mạch, chịu tải lượng phương tiện dày đặc mỗi ngày. Cầu Bình Phước 1 sẽ được nâng tĩnh không, tương tự như dự án cầu Bình Triệu 1.

Theo kế hoạch, cây cầu sẽ được nâng cao thêm 1,25 m để cải thiện khả năng lưu thông đường thủy. Đơn vị thi công đã hoàn tất việc di dời tuyến ống nước D450 chạy dọc theo cầu sang vị trí mới ở cầu Bình Phước 2, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Cầu Bình Phước 1 bắt đầu được nâng tĩnh không.

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, để đảm bảo giao thông không bị gián đoạn trong suốt quá trình nâng cầu, hai cầu sắt tạm đã được dựng ở đầu và cuối cầu để xe máy lưu thông qua lại. Xe ô tô sẽ được phân luồng qua cầu Bình Phước 2, giữ nguyên phương án điều tiết giao thông như trước.

Việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 được đánh giá là không có nhiều sự xáo trộn hay tác động đến việc di chuyển của người dân cũng như mạng lưới giao thông khu vực.

Cầu sẽ được nâng cao lên 1,25 m.

Công đoạn nâng cầu được thực hiện bằng công nghệ kích thủy lực tiên tiến, mỗi chu kỳ nâng khoảng 4 cm. Nếu đúng tiến độ, đến ngày 10-11, tĩnh không mới sẽ đạt mức tăng 1,25 m. Giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm việc lắp đặt xà mũ, đá kê gối, thử tải và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật để đưa cầu vào khai thác trở lại trước khi kết thúc năm 2025.

Trước đó, đội "thần đèn" đã thành công trong việc nâng cầu Bình Triệu 1 lên thêm 1,08 m, một cột mốc quan trọng mở đường cho công nghệ này được áp dụng rộng rãi hơn trong cải tạo hạ tầng đô thị.

Công nghệ kích nâng đồng bộ do đội ngũ kỹ sư Việt Nam làm chủ, sử dụng hơn 100 kích thủy lực có thể chịu tải từ 400-500 tấn mỗi chiếc, đồng bộ hóa và điều khiển bằng hệ thống máy tính với độ sai số dưới 1 mm. Nhờ đó, toàn bộ phần cầu nặng hàng ngàn tấn có thể được đẩy lên một cách an toàn và chính xác mà không cần tháo dỡ hay xây mới.

Điểm đặc biệt của giải pháp này là trong suốt quá trình thi công, cả lưu thông trên cầu và tàu thuyền qua lại bên dưới đều được đảm bảo, không bị ảnh hưởng. Đây cũng là lần đầu tiên TP.HCM áp dụng công nghệ nâng cầu đồng bộ với quy mô và độ phức tạp như vậy, đánh dấu bước tiến mới trong công tác bảo trì và cải tạo hạ tầng giao thông đô thị.