Cầu Bình Triệu 1 nặng 11.000 tấn đã được nâng lên 0,5 mét
17/09/2025 19:31
ĐÀO TRANG
(PLO)- Sau khoảng 3 tuần nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 nặng 11.000 tấn đã được nâng lên 0,5m.
Sau hơn 50 năm đi vào khai thác,
cầu Bình Triệu 1
có tĩnh không thấp, không đáp ứng nhu cầu phát triển
giao thông
thủy. Việc tĩnh không cầu thấp nhiều năm qua đã trở thành rào cản khiến tàu thuyền gặp khó khăn khi lưu thông trên sông
Sài Gòn
, đặc biệt là các phương tiện vận tải thủy trọng tải lớn.Việc nâng tĩnh không lên tối thiểu 7m được xem là bước đi cần thiết để đồng bộ hạ tầng đường thủy quốc gia. Theo đó, việc nâng cấp tĩnh không cầu giúp phát triển giao thông thủy, đảm bảo an toàn công trình, vừa giữ nguyên dòng chảy.
Cầu Bình Triệu 1 sẽ được kích nâng cầu thay vì tháo dỡ hoặc xây cầu mới. Các kỹ sư sẽ đặt hệ thống kích dưới trụ và dầm cầu.
Hệ thống kích này sẽ đẩy cả khối cầu lên cao đến đúng cao độ thiết kế. Sau khi nâng xong, cầu sẽ được cố định lại bằng gối và trụ mới để đảm bảo an toàn lâu dài.
Sở Xây dựng cho biết sau 3 tuần triển khai thi công, cầu Bình Triệu đã được nâng lên 0,5 m.
Cầu Bình Triệu hiện hữu có tĩnh không thấp chỉ khoảng 5,5m, sau khi nâng tĩnh không, cầu sẽ có tĩnh không tối thiểu 7m. Đây được xem là bước đi cần thiết để đồng bộ hạ tầng đường thủy quốc gia.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, thay vì phá dỡ để xây mới vừa tốn kém vừa ảnh hưởng lớn đến giao thông, TP chọn phương án nâng tĩnh không. Qua ghi nhận cho thấy nhịp cầu 2 đầu đã nâng lên cao, tách khỏi đường dẫn.
Hiện nay xe hai bánh vẫn lưu thông bình thường. Đơn vị thi công đã lắp cầu sắt tạm tại vị trí tách rời nhịp cầu.
Đơn vị thi công đã sử dụng
công nghệ
kích nâng thủy lực đồng bộ, tương tự như khi di dời công trình nguyên khối để đảm bảo việc lưu thông cho người dân.
Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên TP.HCM áp dụng công nghệ kích nâng hiện đại với khối lượng và độ cao như vậy. Trước đó, kỹ thuật kích chỉ dùng để thay đệm gối. Trung tâm
Quản lý
hạ tầng đường bộ cho biết hiện nay trên công trường có hàng chục kỹ sư, công nhân làm việc ngày đêm để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra vào cuối năm nay.
Sở Xây dựng TP.HCM nói về giải pháp giảm kẹt xe ở cầu Bình Triệu
ĐÀO TRANG
