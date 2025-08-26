Chính thức cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, các phương tiện lưu thông ra sao?

Để giảm áp lực giao thông trong thời gian cầu Bình Triệu 1 tạm ngưng cho ô tô lưu thông, Sở Xây dựng TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế.

Ở hướng từ trung tâm đi ngã tư Bình Triệu, có thể chọn:

Lộ trình 1: Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) – cầu Bình Triệu 2 – Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Lộ trình 2: Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Ngoài ra, các phương án xa hơn cũng được gợi ý: Từ Hàng Xanh đi đường Bạch Đằng – Lê Quang Định (hoặc Nơ Trang Long) ra Phạm Văn Đồng; hoặc theo Điện Biên Phủ – Võ Nguyên Giáp – đường số 2 (hoặc Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân) để kết nối về Phạm Văn Đồng.

Ở chiều ngược lại, từ ngã tư Bình Triệu vào trung tâm, tài xế cũng có thể áp dụng lộ trình tương tự. Dù quãng đường đi vòng xa hơn nhưng sẽ giúp giảm kẹt xe trong thời gian tổ chức phân luồng trên cầu Bình Triệu 1 và 2.