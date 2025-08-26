Chính thức cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, các phương tiện lưu thông ra sao?

NHƯ NGỌC

(PLO)- Từ 16 giờ 40 phút ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1 chính thức cấm ô tô để nâng tĩnh không, lực lượng chức năng triển khai phân luồng qua cầu Bình Triệu 2 nhằm đảm bảo lưu thông, hạn chế ùn tắc.

Chiều 26-8, lực lượng chức năng đã chính thức tiến hành cấm tất cả các loại xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 để phục vụ thi công nâng tĩnh không, thời gian kéo dài đến ngày 30-11.
cau-binh-trieu-1.jpg
cau-binh-trieu-4.jpg
Đúng 16 giờ 40 phút, cầu Bình Triệu 1 được rào chắn, ngăn ô tô lưu thông.
cau-binh-trieu-17.jpg
cau-binh-trieu-10.jpg
cau-binh-trieu-8.jpg
Ngay sau đó, phương án phân luồng giao thông đã được triển khai nhằm đảm bảo việc di chuyển của người dân không bị gián đoạn.
cau-binh-trieu-9.jpg
Cụ thể, các phương tiện ô tô được hướng dẫn di chuyển theo tuyến đường dẫn mới ngay dưới chân cầu Bình Triệu 1 để qua cầu Bình Triệu 2 và tiếp tục hành trình theo hướng từ phường Bình Thạnh tới phường Hiệp Bình.
cau-binh-trieu-3.jpg
cau-binh-trieu-15.jpg
Các phương tiện lưu thông vào đường dẫn mới.
cau-binh-trieu-14.jpg
cau-binh-trieu-16.jpg
Một số người đi xe máy lúng túng, đi nhầm đường.
cau-binh-trieu-6.jpg
Theo ghi nhận tại hiện trường của PLO, cầu Bình Triệu 2 trong thời điểm này được tổ chức lưu thông hai chiều.
cau-binh-trieu-7.jpg
Đáng chú ý, một làn rộng 3,5m được bố trí riêng cho xe ô tô từ trung tâm thành phố đi ngã tư Bình Triệu, các làn còn lại dành cho dòng phương tiện (xe máy và ô tô) vào nội đô.
cau-binh-trieu-21.jpg
cau-binh-trieu-5.jpg
Lực lượng chức năng đã lắp dải phân cách mềm để tách làn, hạn chế va chạm. Đồng thời có nhiều điều chỉnh như lắp đặt biển báo, bảng thông tin hướng dẫn lưu thông, bố trí đèn, người điều tiết... tạo điều kiện tối đa để người dân di chuyển thuận lợi, hạn chế ùn tắc.
cau-binh-trieu-2.jpg
cau-binh-trieu-22.jpg
cau-binh-trieu-20.jpg
Trong khi đó, cầu Bình Triệu 1, nơi đang diễn ra hoạt động thi công, chỉ cho phép xe máy lưu thông.
cau-binh-trieu-19.jpg
Do thời điểm áp dụng biện pháp phân luồng trùng với khung giờ cao điểm cuối ngày, cộng thêm các phương tiện chưa quen với việc phân luồng mới nên khu vực này đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.
cau-binh-trieu-11.jpg
cau-binh-trieu-24.jpg
cau-binh-trieu-23.jpg
Các đơn vị đã có mặt túc trực để điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo đúng lộ trình được quy định, góp phần hạn chế tối đa tình trạng kẹt xe kéo dài.
cau-binh-trieu-13.jpg
Anh Đinh Phước Thắng (tài xế xe khách) cho biết đã nắm được thông tin cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 từ nhiều ngày trước. Anh cũng chủ động tìm hiểu lộ trình lưu thông thay thế nên không bất ngờ. ﻿Còn ông Trần Khánh Dư (phường Hiệp Bình) cho rằng việc cấm xe tất yếu sẽ gây ùn tắc cho khu vực vốn đã quá tải, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Ông hy vọng các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn trả mặt bằng, giải tỏa ùn ứ cho khu vực.
cau-binh-trieu-0.jpg
Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM, chủ đầu tư dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1) cho rằng việc tạm ngưng cho ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 chắc chắn sẽ gây áp lực lớn, dù có phương án phân luồng. Do đó, tài xế được khuyến cáo nên chủ động chọn tuyến đường thay thế để tránh kẹt xe, giảm tải cho Quốc lộ 13.

Để giảm áp lực giao thông trong thời gian cầu Bình Triệu 1 tạm ngưng cho ô tô lưu thông, Sở Xây dựng TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế.

Ở hướng từ trung tâm đi ngã tư Bình Triệu, có thể chọn:

Lộ trình 1: Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) – cầu Bình Triệu 2 – Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Lộ trình 2: Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Ngoài ra, các phương án xa hơn cũng được gợi ý: Từ Hàng Xanh đi đường Bạch Đằng – Lê Quang Định (hoặc Nơ Trang Long) ra Phạm Văn Đồng; hoặc theo Điện Biên Phủ – Võ Nguyên Giáp – đường số 2 (hoặc Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân) để kết nối về Phạm Văn Đồng.

Ở chiều ngược lại, từ ngã tư Bình Triệu vào trung tâm, tài xế cũng có thể áp dụng lộ trình tương tự. Dù quãng đường đi vòng xa hơn nhưng sẽ giúp giảm kẹt xe trong thời gian tổ chức phân luồng trên cầu Bình Triệu 1 và 2.

