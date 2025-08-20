Lùi thời gian cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 20/08/2025 12:44

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM thông báo dời thời gian cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 sang ngày 26-8.

Sở Xây dựng TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Triệu 2 để phục vụ thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Theo đó, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13, Sở Xây dựng thông báo kể từ ngày 26-8 đến ngày 30-11 sẽ điều chỉnh giao thông trên cầu Bình Triệu 1, Bình Triệu 2.

Trước đó, Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh giao thông kể từ ngày 23-8.

Từ ngày 26-8, TP sẽ cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1. Ảnh: ĐT

Cầu Bình Triệu 1: Cấm xe ô tô lưu thông qua cầu. Lộ trình lưu thông thay thế như sau:

Lộ trình 1: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 (Phường Bình Thạnh) - Cầu Bình Triệu 2 - đường Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13 (Phường Hiệp Bình).

Lộ trình 2: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 (Phường Bình Thạnh) - đường Đinh Bộ Lĩnh - đường Nguyễn Xí - đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (Phường Hiệp Bình).

Cầu Bình Triệu 2: Điều chỉnh tổ chức lưu thông 2 chiều xe.

Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng: Các loại xe ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5 m (cấm xe 2-3 bánh lưu thông).

Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh: Làn xe 1 (rộng 3,5 m) sát lề bộ hành bên phải: xe 2-3 bánh, xe ô tô con. Làn xe 2 (rộng 3,5 m), sát dải phân cách bên trái các loại xe ô tô.