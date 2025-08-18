Lộ trình đi lại khi cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1

(PLO)- Từ ngày 23-8, TP.HCM sẽ cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 để nâng tĩnh không cầu.
Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng) vừa thông báo về việc tổ chức, phân làn, điều tiết giao thông để đảm bảo đi lại cho các phương tiện khi cấm xe qua cầu Bình Triệu 1.
Theo đó, người dân khi đi qua khu vực cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 lưu ý như sau:
Hiện nay, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đang thực hiện thi công công trình nâng cấp tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 và cầu Bình Phước trên Quốc lộ 1.
Dự án được khởi công quý I-2025 với thời gian thi công 8 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.