Lộ trình đi lại khi cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 18/08/2025 18:37

(PLO)- Từ ngày 23-8, TP.HCM sẽ cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 để nâng tĩnh không cầu.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng) vừa thông báo về việc tổ chức, phân làn, điều tiết giao thông để đảm bảo đi lại cho các phương tiện khi cấm xe qua cầu Bình Triệu 1.

Theo đó, người dân khi đi qua khu vực cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 lưu ý như sau:

Phạm vi ảnh hưởng khi nâng cấp tĩnh không cầu Bình Triệu 1 đã tác động đến nhiều tuyến đường huyết mạch.

Vị trí điều chỉnh tổ chức giao thông: Cầu Bình Triệu 2 sẽ sơn vạch phân làn, lắp đặt cọc tiêu để tổ chức lưu thông 2 chiều xe trên cầu Bình Triệu 2; cầu Bình Triệu 1 cấm ô tô lưu thông.

Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ cũng lên phương án đảm bảo giao thông khi thi công dự án.

Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đi đường Phạm Văn Đồng sẽ bố trí 1 làn xe rộng 3,5m tổ chức cho các loại xe ô tô lưu thông (cấm xe 2-3 bánh lưu thông). Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đi đường Đinh Bộ Lĩnh bố trí 2 làn xe rộng 7m. Trong đó làn 1 (sát lề bộ hành bên phải) dành cho xe 2-3 bánh, xe ô tô con. Làn 2 (sát dải phân cách bên trái) là các loại xe ô tô.

Các tuyến đường kết nối cũng sẽ được đặt biển chỉ hướng để hướng dẫn người tham gia giao thông.

Lộ trình lưu thông từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh tới ngã tư Bình Triệu.