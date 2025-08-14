Cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 để nâng tĩnh không cầu 14/08/2025 14:12

(PLO)- Từ ngày 23-8, TP.HCM sẽ cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 để nâng tĩnh không cầu.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, trên Quốc lộ 13.

Theo Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã có đề nghị phân luồng giao thông để phục vụ giai đoạn kích nâng cầu thuộc công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Thời gian thực hiện từ ngày 23-8 đến ngày 30-11.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng chấp thuận phương án trên. Cụ thể như sau: Cải tạo kích thước hình học phạm vi công viên Bình Triệu 1, phường Bình Thạnh với chiều rộng 10m, chiều dài 15m, bán kính 20m để tạo lối kết nối từ Quốc lộ 13 lưu thông lên cầu Bình Triệu 2.

TP.HCM cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 để nâng tĩnh không cầu. Ảnh: ĐT

Bên cạnh đó là điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Bình Triệu 2 theo phương án: sơn vạch phân làn, lắp đặt cọc tiêu để tổ chức lưu thông 2 chiều xe trên cầu Bình Triệu 2.

Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đi đường Phạm Văn Đồng sẽ bố trí 1 làn xe rộng 3,5m tổ chức cho các loại xe ô tô lưu thông (cấm xe 2-3 bánh lưu thông).

Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đi đường Đinh Bộ Lĩnh bố trí 2 làn xe rộng 7m. Trong đó làn 1 (sát lề bộ hành bên phải) dành cho xe 2-3 bánh, xe ô tô con. Làn 2 (sát dải phân cách bên trái) là các loại xe ô tô.

Đối với cầu Bình Triệu 1 sẽ cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1.

Lộ trình lưu thông thay thế: Quốc lộ 13 - Cầu Bình Triệu 2 - đường Phạm Văn Đồng.

Quốc lộ 13 (hướng từ cầu Bình Triệu 1 đi đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình) sẽ lắp đặt cọc tiêu phân cách nhằm tạo 2 chiều xe lưu thông.

Bên cạnh đó là tổ chức giao thông: phần đường bên phải (phía nhà dân) rộng 7m tổ chức cho các phương tiện xe 2-3 bánh từ cầu Bình Triệu 1 đi Quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng.

Phần đường bên trái (phía công viên) rộng 3,5m tổ chức cho các loại xe hướng từ đường Phạm Văn Đồng đến cầu Bình Triệu 1 rẽ trái đi về hẻm số 2 Quốc lộ 13.

Sở Xây dựng đề nghị Công an TP.HCM, UBND phường Bình Lợi Trung, UBND phường Bình Thạnh, Hiệp Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại các vị trí, giao lộ có nguy cơ ùn tắc giao thông trong khu vực. Từ đó, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông trong quá trình thi công.